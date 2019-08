Nené y Ponce dan un paso hacia la madurez

Los canteranos Antonio Ponce y Alfonso Muñoz, ‘Nené’, han sido presentados hoy como nuevos jugadores del primer equipo del Recreativo. Ninguno de los dos necesita presentación, ya que ambos han sido jugadores muy importantes durante su etapa de formación, acumulando una gran cantidad de encuentros en categorías inferiores. Los dos comenzaron a entrenar con asiduidad con el primer equipo en la pasada campaña y este año han dado un paso más, haciendo toda la pretemporada con el Decano y logrando hacerse con un hueco en los planes de Alberto Monteagudo.

Así lo explicó el secretario técnico Juan Antonio Zamora, que se refirió a ellos diciendo que “están aquí después de haber firmado un contrato que se han ganado por merecimiento propio. Son dos futbolistas que nos atraen deportivamente, pero que, además, por su forma de ser se han ganado el cariño de sus compañeros. Firman por una temporada y van a pertenecer en el día a día de la primera plantilla, aunque van a tener licencia del filial, pero espero que la utilicen lo menos posible”.

Zamora describió a Ponce como “un mediocentro de entrega y mucho sacrificio, aunque puede jugar en muchas posiciones. Es un todoterreno. Te genera la confianza de tenerlo a tu disposición en todo momento”. Sobre Nené comentó que “es un centrocampista elegante, con visión de juego y muy buen golpeo”.

Los canteranos coincidieron en señalar como “un orgullo” haber dado este paso que les acerca a la primera plantilla. El bollullero Ponce comentó que “después de estar once años en la cantera es un premio para mí estar aquí. Ya el año pasado vivimos un periodo de adaptación a la primera plantilla y este año intentaremos luchar para jugar lo máximo posible”.

Continuó indicando que “nosotros estamos muy contentos con el míster. Nos ha dicho que él no va a mirar la edad que tenga el jugador y personalmente me gusta mucho el estilo que tiene”. Por último, Ponce quiso aclarar que “a mí me gusta jugar de mediocentro, pero me adapto a donde le haga falta al equipo. Creo que este año hay mediocentros muy buenos y quiero aprender de ellos para seguir mejorando”.

Nené aseveró que “es muy bonito tener esta recompensa de pertenecer al primer equipo y espero tener la mayor presencia posible”. El onubense lleva al Recreativo en la sangre, ya que su abuelo, Muñoz, fue portero del primer equipo: “Mi abuelo perteneció al primer equipo, mi primo también paso por la cantera... Espero que mi abuelo, que me está viendo desde ahí arriba, esté orgulloso de mí”. Eso sí, el canterano sabe que tendrán que ganarse cada minuto y que “quizás lo más fácil era haberse ido a otro equipo y buscar más minutos, pero hemos decidido coger el toro por los cuernos”, algo que refrendó Zamora señalando que “los dos tienen un amor incondicional al club”.