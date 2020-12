Nauzet rechaza una oferta para abandonar el Recre en el mercado invernal

Nauzet seguirá en el Decano. El meta ha rechazado una propuesta para marcharse en el mercado invernal, según ha reconocido en rueda de prensa. "Es cierto que hay una oferta, pero el club sabe perfectamente mi intención. Solo pienso en este proyecto y en los tres puntos del domingo. A pesar de la categoría en la que estamos estoy orgullo de estar en el Decano. Solo quiero lograr con mi trabajo que este club y su afición estén en una categoría superior”. La decisión ha sido suya ya que "el club me ha hecho saber que la decisión la tomaba yo y hay poco que hablar. Estoy muy contento en Huelva, mi familia está a gusto aquí y no pienso en nada más”.

Centrado en el Recre, el meta albiazul confía en jugar el domingo frente al Tamaraceite. "Trabajamos pensando en el domingo", ha señalado. Las suspensiones de partidos "son circunstancias que nos adaptamos porque nos toca asumirlas como a toda la sociedad". El canario defiende que "hemos hecho las cosas bien en los dos últimos partidos, pero por pequeños detalles no nos hemos llevado los tres puntos. Queremos irnos de vacaciones con esos tres puntos".

En este sentido, destaca que "en Marbella y en San Fernando fuimos dominadores. Nos faltaron pequeños detalles para sacar puntos. Es el camino a seguir. Sería muy importante". Por ello, "hay que analizarlo todo, tanto cuando ganamos como perdemos. Hay cosas que mejorar, pero estamos más cerca de sacar algo positivo como visitantes por este camino".

Sobre su próximo rival destaca que "el Tamaraceite no juega nada al pelotazo. Están acostumbrados al césped artificial. Tenemos que ser muy intensos. A un ritmo alto somos superiores y aprovechar los pequeños detalles".

A estas alturas del campeonato, "hemos jugado contra todos menos Tamaraceite y el Cádiz y ningún equipo nos ha demostrado ser superior a nosotros. Todos los puntos son importantes, pero irte de vacaciones con una victoria hace que el ánimo sea diferente. A nivel mental es importante".

Nauzet ha defendido el trabajo de Claudio Barragán, mostrándose sorprendido por las dudas sobre su figura. "Estamos trabajando bien y no entiendo que se cuestione al entrenador. Hay equipos con un nivel económico muy superior a nosotros. No competimos a nivel económico con muchos rivales. El equipo compite bien y no entiendo que se pueda hablar de cambio en el banquillo".

Acerca de las acciones a balón sufridas por el equipo insiste en que "el gol del Marbella es una falta que Granero lanza muy bien y el San Fernando hemos hablado de lo que hicimos mal para corregirlo. Lo trabajamos mucho".