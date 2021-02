Nauzet: "No es una final, pero nos jugamos muchísimo"

Nauzet es una de las voces más autorizadas del vestuario albiazul. El canario ha atendido a los medios hoy al término del entrenamiento para, en primer lugar, explicar el momento que atraviesa, después de haber superado el Coronavirus: "Me encuentro bien, tuve la suerte de haberlo pasado sin síntomas. El club me facilitó materiales para poder entrenar y he llegado en plena forma y en perfectas condiciones".

Desde que el meta se marchó de baja han ocurrido diversos acontecimientos como que "ha habido un cambio de entrenador y el confinamiento del equipo". Precisamente de la novedad en el banquillo albiazul habló el arquero: "Sabemos que el fútbol tiene estas cosas. Con el cambio de entrenador la gente se vuelve a activar. No es que se empiece de cero, pero todo el mundo busca su oportunidad, pero lo que lleva a esto a trasladarse en el tiempo son los resultados. Estamos trabajando todos trabajando para que pueda contar con todo el mundo. Los entrenadores quieren que sus equipos jueguen de una determinada manera, el míster está trabajando en lo que cree que nos va a hacer ganar partidos y estamos muy contentos y muy enchufados".

Acerca de la transcendencia que tendrá el choque, Nauzet explicó que "no es una final, pero nos jugamos muchísimo. Ellos están en una buena dinámica, nosotros tenemos muchos partidos aplazados que tenemos que jugar, pero no tenemos que pensar más allá del domingo porque nos puede entrar la ansiedad. Tenemos que ganar el domingo, afrontarlo como un partido muy importante y sacar los puntos. Estoy convencido de que si hacemos las cosas como las estamos haciendo en los entrenamientos vamos sacar los tres puntos fuera de casa, que nos lo merecemos ya".

Por último, el portero del Recreativo analizó a la Balona, de la que dijo que "están en un momento muy bueno, les vino bien el parón de Navidad. Están en su mejor momento de la temporada. Tenemos que saber sus puntos buenos, pero también que si hacemos nuestro trabajo bien le podemos ganar a cualquier equipo de la categoría. Vamos a ir a ganar y estoy convencido de que vamos a ganar".