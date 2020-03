Nauzet: "Si el equipo no estaba preparado para esto se tiene que preparar"

El meta Nauzet ha señalado en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal del Recreativo que la semana está siendo "complicada como siempre que hay derrotas". El veterano canario tiene claro que en las 11 jornadas que restan para el final de la temporada "tenemos que centrarnos en lograr los puntos que nos lleven a la tranquiladad". Metido de lleno en la pelea por la permanencia reconoce que caer ante la Balona "puede pasar porque es uno de los mejores equipos de la categoría", pero en el momento en el que estamos perder con equipos como el Don Benito es letal".

En La Línea el Recre repitió errores ya habituales a balón parado, un carencia que castiga al equipo desde el inicio del campeonato. "Habíamos defendido muy bien en la primera parte y al final un desajuste nos costó el partido".

El domingo llega a Huelva el rival más potente de la categoría, un Marbella al que Nauzet define como "un rival muy trabajado para el ascenso". No obstante, "con nuestra gente y nuestra afición vamos a pelear por la victoria". Defiende que "a un partido le podemos ganar, aunque es verdad que en una temporada están por encima".

Nauzet no quiere hablar de cuentas. Ante el futuro que espera "no podemos pensar en los 11 partidos y rivales que nos quedan sino en el Marbella nada más. No echo cuentas porque al final no sabes".

Sobre la presión a la que está sometido el Decano para pelear por la permanencia asegura que "si el equipo no está preparado se tiene que preparar. Estaba pensando para estar arriba y ahora estamos en otra pelea. Hay que dar confianza a los chicos y no meterles más presión para terminar lo más arriba posible e irnos con otra sensación al final de la temperada".

La visita del líder no genera más preocupación al meta porque "hay momentos en los que parece que al equipo le cuestan más los equipos pequeños y con los de arriba compite mejor. Hay que enfocar en el día a día sin mirar más. Nuestra plantilla es para estar arriba. Lo que le ha pasado al Recre le pasan a muchos equipos. Hay que apretar porque no es lo mismo quedar el 14 que el 8"