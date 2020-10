Nauzet: "Necesitamos ganar para afianzar el trabajo que estamos haciendo" en el Recreativo

Nauzet y David Alfonso han sido los protagonistas de la rueda de prensa de jugadores del Recreativo; el meta es uno de los veteranos de la plantilla, y el lateral izquierdo, de los más jóvenes. El canario reconoce que hay aspectos que mejorar, mientras el canterano se mostró feliz, ya que su debut en casa la pasada semana fue un sueño hecho realidad.

El partido del domingo ante el Algeciras (0-1) dejó dudas. “Hicimos una muy buena primera parte pero no logramos llevarnos nada positivo a nivel de goles; en la segunda no salimos bien, nos hacen un gol y el partido cambia mucho, se nos hace muy difícil. Las sensaciones son buenas pero tenemos que sumar de tres porque es una competición que no te permite fallar y ya hemos fallado dos veces”, asegura Nauzet.

El Decano cambió mucho su equipo inicial, sobre todo en defensa, ya que el único que se mantuvo fue Cera. “Todos están trabajando bien y es el entrenador el que decide quién debe jugar; el domingo saldrá la alineación que él crea conveniente; veo bien la manera que estamos trabajando y afrontando los partidos”, comenta el meta.

Esta semana habrá novedades en el centro de la zaga, ya que Antonio Leal fue expulsado. “Sólo llevamos dos jornadas; no se ha podido repetir el equipo pero el técnico habrá analizado los rivales, la manera en que juegan y es quien decide; el que sabe en qué punto tenemos que ser más fuertes y por eso hace los cambios que tenga que hacer. Los chicos están trabajando bien y al que le toque tenemos que arrimar el hombro y estar con ellos; es una liga corta y tenemos que estar al 100 por 100 cada partido. El equipo te permite eso (los cambios) porque es muy parecido en todas las líneas”, añade.

El hecho de no haber ganado aún mete presión al encuentro de este domingo ante el filial de Las Palmas, porque un nuevo tropiezo podría traer cierto nerviosismo. “Está claro que el formato de la competición no te permite fallar muchas veces; el primer partido fue un punto bueno; en casa salimos bien en la primera parte pero no marcamos y no pudimos sumar. Es importante que en casa no se vayan puntos; estábamos convencidísimos de que íbamos a sacar adelante el partido ante el Algeciras, pero esto es fútbol y te sorprende de esta manera. Estamos trabajando bien y necesitamos que ganar para afianzar el trabajo que estamos haciendo y que todo se vea de otra manera”.

Las Palmas Atlético hace un buen fútbol con el balón, pero no están siendo sólidos en defensa"

Sobre Las Palmas Atlético, el meta canario afirma que “ellos están también necesitados como nosotros porque no tienen ningún punto; con balón hacen un buen fútbol, pero no están siendo sólidos en defensa; vienen aquí a un campo grande que les viene bien para su juego, por lo que tenemos que hacer un buen trabajo defensivo y en la parte ofensiva insistir en lo que estamos haciendo bien y corriendo los errores. El partido estará en los pequeños detalles”.

Ganar el domingo es importante también porque después llegan encuentros a priori muy complicados (San Fernando, Balona, Marbella). “Queremos ganar todos los partidos, todos los puntos que se van son importantes pero no podemos pensar más allá. Tenemos que pensar en sacar estos tres puntos, que nos van a hacer crecer; el trabajo está siendo bueno pero hay que afianzarlo con los resultados”.

Tanto ante el Sanluqueño como con el Algeciras el Recreativo encajó un gol. “Con el Sanluqueño sabíamos que era un campo difícil, ellos iban a apostar mucho por el balón parado y lo defendimos bien salvo esa acción del gol que nos lastró; el otro día no nos hicieron mucho daño, aunque las que tuvieron fueron claras; esperemos seguir trabajando en lo que estamos haciendo bien y corregir los detalles, que son los que te dan puntos”.

El Decano se reencontró con su afición ante el Algeciras, aunque sólo pudieron asistir 800 espectadores. “Que tengamos gente en la grada es un plus, porque se han comportado de manera magnífica en esta campaña de abonados, abonándose mucha gente sin saber si va a poder venir al fútbol; sólo son 800 pero en otros lugares ya sabemos que incluso ni pueden. Tenemos que brindarle lo máximo para que se sientan orgullosos de nosotros y si el virus nos deja, que dentro de poco pueda haber el mayor aforo posible, porque para nosotros son importantes y tenemos que trabajar para darles alegrías, que es lo que se merecen”, concluye Nauzet Pérez.

David Alfonso debutó el domingo con el Recreativo en el Nuevo Colombino, jugando los 90 minutos, aunque sin el premio de la victoria. “Estoy feliz porque después de tantos años, más de 10 en el club, ves cómo el trabajo y el sacrificio de tantos años se ve recompensado en partidos como este; una pena el resultado, porque cuando sales al campo quieres ganar, pero estoy feliz por cumplir un sueño después de tanto tiempo”.

El canterano lucha por el puesto de lateral izquierdo junto a Luis Madrigal. “No sólo en mi puesto, sino en todos tenemos una competencia exigente y eso es beneficioso para el equipo y para los jugadores porque hace que no te puedas relajar ni un minuto, y en toda la semana el equipo tiene que dar el máximo; Luis es una persona y un futbolista excelente y al final el técnico es el que decide”.

El 12 de octubre David Alfonso publicó en sus redes sociales 'Día que nunca olvidaré' por su debut, y el pasado domingo se estrenó en el Nuevo Colombino. “El día que debuto oficialmente es ante el Torredonjimeno, pero hacerlo aquí, en mi casa, es mucho más inolvidable, porque soy un canterano, de Huelva, sé lo que es esto, y eso no se va a olvidar nunca”.

Toda la vida he jugado de extremo; al principio cuesta adaptarte, pero estoy a gusto en el lateral"

El jugador se ha ido readaptando y ahora está jugando de lateral izquierdo. “Toda la vida he jugado de extremo y hace un par de años me reconvertí a lateral; para un jugador como yo, que me considero muy ofensivo, al principio cuesta, sobre todo en algunos conceptos, pero he ido adaptándome y a día de hoy me encuentro a gusto, porque el lateral es una posición importante, se juega mucho por banda, llegan centros laterales, y me gusta, me veo bien”, comenta.

¿Cómo afronta el Decano el encuentro de esta jornada? “Con muchas ganas y motivación; jugamos de nuevo en casa ante un rival que nos lo va a poner difícil, pero somos el Recreativo y vamos a por los tres puntos porque lo necesitamos y porque el equipo cree en ello”.

Ha trabajado en el campus del Atlético de Madrid y estuvo en la cantera del Barcelona. “Son formas de trabajar diferente y conceptos que uno asimila; haber estado en otros clubes hace que trabajes la presión, el trabajo con balón... conceptos que también he trabajado en la cantera del Recreativo”.

Para los canteranos esta temporada tan importante y el haber empezado mal puede suponer una carga de presión añadida. “Presión ninguna; ser de Huelva es una motivación extra que nos ayuda a estar siempre al 100 por 100 y a darlo todo en el campo, porque partimos de la base de que somos canteranos y puede ser que en cualquier momento el técnico no cuente contigo, así que tenemos que dar siempre el máximo para que siga confiando en nosotros”, resalta el futbolista.