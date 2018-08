Natalio, el siguiente en salir

Natalio seguirá los pasos de Jonathan Vila. El director deportivo albiazul, Óscar Carazo, reconoció ayer que "estamos intentando llegar a un acuerdo entre ambas partes, pero está confirmado que va a salir". El valenciano se queda sin sitio en la plantilla con la llegada de Alberto Quiles. Su ficha sénior será la que utilizará el Recre para inscribir al delantero onubense. No es ninguna sorpresa en cuanto que desde que comenzó la pretemporada estaba tomada una decisión que se dilató inicialmente por la lesión del futbolista y luego por el retraso en la firma de la cesión de Quiles, que venía para ocupar su sitio en la plantilla.

Natalio llegó al Recre la pasada campaña en el mercado invernal tras terminar en China dos meses antes. Primero por la baja forma y luego por las lesiones apenas pudo aportar lo que se esperaba de él a la plantilla más allá de algunos destellos en partidos como el de Santo Domingo contra El Ejido.

Carazo agradeció igualmente las facilidades de Jonathan Vila para la rescisión. Del gallego destacó que "hay que llegar a un punto de entendimiento y por parte de Vila todo han sido facilidades. Le deseo lo mejor, él ha decidido lo suyo y nosotros lo nuestro, y a pesar de que ha sido complicado, ambas partes hemos llegado a un punto intermedio mediante un acuerdo ventajoso para todos".

El Recre tiene previsto hacer todavía otra incorporación más sub-23 como mínimo y una adicional sénior si se va Traoré, al margen de la de Alberto Ródenas. "Que venga Tropi a la plantilla significa que va a fomentar la competitividad interna, y esto supone un beneficio para el club. Tanto él como Traoré son compañeros y no tiene nada que ver este fichaje con su salida, porque nadie ha dicho que él vaya a salir". No obstante, si el africano lo plantea... "Queremos jugadores que estén comprometidos, no vamos a ponerle dificultades a nadie".