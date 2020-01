Nano: "No sabemos por qué el Recreativo puede cambiar tanto de una competición a otra"

Nano es una de las voces más autorizadas del vestuario del Recreativo de Huelva, tanto por su trayectoria como por el peso que tiene en la plantilla, siendo el segundo jugador con más minutos (1781) tras Nauzet. El lateral izquierdo ha sido titular en 20 partidos de Liga, de los que 19 los jugó completos.

El malagueño reconoce que el empate de la pasada jornada en casa ante el Villarrobledo “nos dejó una sensación agridulce, porque podíamos haber sumado los tres puntos y se escaparon. Ahora tenemos la ilusión de jugar en Murcia ante el UCAM, que no pasa por un buen momento, pero tiene buenos futbolistas y tendremos que estar atentos”. “Lleva una trayectoria parecida a la nuestra, ha cambiado de entrenador dos veces y no es buena señal. Tenemos que ir a ganar; se juegue bien o se juegue mal, lo importante son los tres puntos”, añade.

El Decano no ha podido mantener en la liga la buena imagen mostrada en la Copa del Rey. “Es algo que nosotros también nos preguntamos y no sabemos porqué se pueden cambiar tanto de una competición a otra. El partido ante el Osasuna y el del Villarrobledo no tienen nada que ver. Siempre hemos tenido claro que la Liga es nuestra primera opción y donde más centrados tenemos que estar”.

Sobre el objetivo de esta temporada y si aún es factible luchar por la cuarta plaza, el defensa manifiesta que “hay que ser realistas, ver la dificultad y ver la diferencia de puntos entre los puestos de play off y nosotros. Ahora tenemos que sumar y seguir creciendo, porque si enlazamos 2-3 victorias se pueden pensar en algo más”.

Nano entiende el cansancio y el malestar que pueda tener la afición con el equipo: “Claro que lo entiendo; si en la Copa hubiésemos hecho dos partidos malos se podría pensar que este equipo no da para más; pero jugamos dos partidos de 120 minutos y el equipo estuvo al cien por cien, comprometido, todos se dejaron el alma... y después de dar una versión tan buena vienen partidos como el San Fernando o el Villarrobledo y la gente se siente decepcionada. El cansancio no es excusa, porque ante el San Fernando en los primeros minutos ya íbamos perdiendo 0-2”, además de reconocer que la actitud ante el Villarrobleno no fue la correcta. “Hay que activarse, porque cada partido es una final”.

Tiene claro que al Decano le falta regularidad en su juego. “En cada partido hay un tanto por ciento de minutos en los que el equipo está fuerte, podemos 'matar' el encuentro pero no lo hacemos y luego vienen errores que nos penalizan mucho”.

El juego del Recre está condicionado en cierta medida por las individualidades, sobre todo en todo en dos jugadores como Isi Ros y Quiles. “Sabemos nuestras virtudes y defectos; cuando ellos dos no están acertados nos penaliza; hay que aprender a no tener tanta dependencia de ellos y trabajar más en bloque”.

Tengo claro que este equipo no va a bajar los brazos", asegura el lateral izquierdo albiazul

Nano no cree que haya una presión extra por vestir la camiseta del Recreativo: “Yo no he sentido la presión de decir 'tengo un escudo importante que defender'; jugar aquí es un privilegio y disfruto cuando salgo al campo, aunque las cosas no estén saliendo bien. No creo que eso sea una losa para los compañeros, o quiero pensarlo así”.

Si bien no descarta luchar por la zona alta, también existe el riesgo de que una mala racha le lleve a la parte baja de la clasificación. “Es algo que he hablado con el técnico en el entrenamiento. Quedan 16 jornadas y si no nos ponemos las pilas la liga se nos va a hacer muy larga. Lo que sí tengo claro es que este equipo no va a bajar los brazos, porque si te metes en una mala dinámica cuando queden 5-6 jornadas te puedes ver abajo y cuesta mucho salir de ahí”.

Por último, se refirió a Alberto Martín, que en breve puede ser compañero suyo. “No lo he tenido de compañero; es un jugador de jerarquía, con experiencia, y si viene a sumar, bienvenido sea”.