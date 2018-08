Muchas luces en el cierre de pretemporada albiazul

El Recreativo cerró anoche en El Palmar su pretemporada imponiéndose al Atlético Sanluqueño. Lo hizo el combinado de José María Salmerón tras cuajar una primera parte casi brillante, en la que el Decano mostró que tiene las ideas muy claras, pero en la que también hubo momentos muy lúcidos en ataque por parte de los albiazules.

Tras unos primeros minutos de tanteo, el Recre comenzó a dominar el tiempo y el espacio del partido. Caye logró superar por vez primera al meta local, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. No obstante, la acción del delantero isleño fue un aviso de lo que vendría a continuación, puesto que rondando el primer cuarto de hora un error de los gaditanos en la salida de balón posibilitó que el ex del Jumilla se encontrase con todo a favor dentro del área de meta. El canterano albiazul no erró en la definición y batió por bajo a Dani Barbero estableciendo el 0-1.

Caye Quintana inauguró el marcador y Llorente anotó el segundo gol albiazul

El Recre se sintió a gusto y no tardó en poner más tierra de por medio. Una buena acción colectiva en ataque de los recreativistas concluyó con un pase de Caye a Fernando Llorente. El ex del Mirandés tampoco falló de cara a la meta contraria y prácticamente dejó el encuentro visto para sentencia.

Con 0-2 en el marcador el Recreativo siguió compitiendo a un nivel muy alto, sin hacer ningún tipo de concesiones a nivel defensivo y proyectándose en ataque con peligro cada vez que podía atacar al espacio. De hecho, en el ocaso del primer acto podría haber ahondado aún más en la herida sanluqueña, pero Caye está vez se topó con el larguero tras superar al meta local con un potente disparo con la izquierda en otra acción clara de peligro.

Tras el descanso el guión del encuentro cambió por completo. El Recre se relajó, por un lado, y comenzó a sentir cansancio tras una semana en la que ha acumulado mucho trabajo, por otro. Ello lo aprovechó el Atlético Sanluqueño, que estaba obligado a sacar la casta ante su afición en un preludio de campeonato que no era el deseado.

Los locales obtuvieron entonces el premio del gol en una acción entre Edu Oriol y Adrián Gallardo, que éste último terminó convirtiendo en el, a la postre, definitivo 1-2. La cuesta se empinó aún más para el Recre cuando a falta de más de 20 minutos para la conclusión, en el 67, fue expulsado Iván González con roja directa por hacerle un comentario al colegiado del encuentro.

Apretó aún más el Atlético Sanluqueño, pero el Recreativo supo nadar y guardar la ropa para poner un final ilusionante a su pretemporada y afrontar la primera semana competitiva con la moral alta.