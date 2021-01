Morcillo: "Soy tan responsable de la situación cuando soy titular como cuando juego poco"

Morcillo afronta la vuelta a la competición como una reválida particular. El valenciano no está teniendo los minutos que deseaba esta temporada, lo que provoca "una situación que no es agradable para mi porque nunca estuve en esta dinámica de jugar tan poco. Espero que pronto llegue una oportunidad y aprovecharla".

Reconoce que el rendimiento del Decano es inferior al previsto. "No acabamos el año como esperábamos. Fue un cambio drástico de la primera parte a la segunda. Se habló mucho del posible relevo en el banquillo. Nos pidieron opinión y la trasladamos. Vamos a intentar que la situación cambie. De nosotros depende ganar partidos. Tenemos dos encuentros seguidos en casa y hay que sumar de tres en tres para acercarnos a esa segunda posición que teníamos al alcance de la mano antes de las vacaciones", sostiene.

Su ausencia de las alineaciones no le exime de responsabilidad porque "soy igual de culpable siendo titular que jugando pocos minutos como en los últimos partidos. Aquí ganamos y perdemos todos. Claro que me gustaría participar más como cualquier futbolista".

Con dos partidos seguidos en casa pide concentración máxima en el inmediato porque "tenemos un partido suficientemente complicado contra el Cádiz B como para pensar en el siguiente". No tiene una explicación lógica al bajo rendimiento albiazul porque "si tuviésemos un único punto negativo pues lo tendríamos más fácil de solucionar. No sabemos qué es lo que está fallando. Nos falta quizá hacer partidos más completos, porque tuvimos buenos momentos en casi todos los encuentros pero no los hicimos enteros".

Para cumplir los objetivos, "en casa hay que mantener la dinámica que llevamos y fuera de nuestro campo ser más contundente en las dos áreas". En una temporada normal "entraríamos en esos últimos diez partidos en los que se deciden las campañas. Hay muchos hándicaps que pueden marcar este final de liga. Hay un partido complicado el domingo contra el Cádiz B. Hay que sumar lo máximo posible".