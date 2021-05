Morcillo apunta que “posiblemente” no continúe la temporada que viene en el Recre

“Posiblemente sean mis últimos tres partidos con la camiseta del Recreativo. Seguiré viéndolo desde fuera y la grada”. Son palabras de Jorge Morcillo en el día de ayer en su comparecencia ante los medios de comunicación. El futbolista del Decano aseguró que “rotundamente” no se arrepiente de haber vuelto al club albiazul. “Me fui con la intención en el minuto 1 de volver. Tenía claro que era un hasta luego. Lo volvería a hacer”.

El partido que disputará el Recre en el Nuevo Colombino ante el líder, El Ejido, este fin de semana, puede ser la consumación del descenso a la quinta categoría del fútbol español incluso antes de que el árbitro pite el inicio del encuentro. “Quizá sea uno de los partidos más difíciles que he tenido que afrontar durante mi carrera. Tenemos que afrontar el partido con la mayor dignidad posible”, señaló el defensa albiazul.

Preguntado por la preparación mental ante los reproches que pueda haber desde la grada, Morcillo apuntó que “va a ser muy difícil preparar el partido porque, al final, por mucho que imaginemos, el ambiente adverso que se pueda presentar va a ser peor de lo que nos podamos imaginar. No queremos que el ambiente sea ese pero, obviamente, es lógico y respetable que sea un ambiente en contra de nosotros”. Aun así, el recreativista señaló que “pelearemos por sacar los tres puntos, y para tener una mínima vida de cara a la próxima jornada”. Además, añadió que “ni los tres puntos le pueden satisfacer a nadie la temporada que hemos hecho”. Sobre su rendimiento y las críticas de la afición por penaltis cometidos, Morcillo apuntó que “mi rendimiento ha sido muy por debajo de lo esperado”, además “me han pitado penaltis que han sido condicionantes”. “Obviamente he estado por debajo de mi nivel. Soy el primer perjudicado y como consecuencia toda la gente que me rodea”.

También habló en rueda de prensa José Antonio González. El futbolista anunció que “posiblemente” no pueda jugar este fin de semana. “Hoy me he hecho pruebas y tengo una rotura”. Aun así, el futbolista apuntó que el equipo afronta el partido “pensando en que todavía queda una pequeña posibilidad y hay que agarrarse a ella. Aunque está claro que es muy difícil. La situación en la que estamos es algo que nadie esperaba. Y simplemente lo único que podemos hacer es ir al partido, ganarlo y aguantar hasta final de temporada”. En cuanto a su situación profesional futura tras esta negra temporada del Recre, González apuntó que será “complicado para todos”: “Encontrar equipos... no vamos a poder exigir nada en ningún lado”.