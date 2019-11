Morcillo dice que los jugadores son "los principales responsables" de la mala racha del Recreativo

El defensa del Recreativo de Huelva Jorge Morcillo asegura que los futbolistas son los principales responsables de la mala racha de resultados que atraviesa el equipo onubense, que no conoce la victoria desde el pasado 29 de septiembre y acumula ocho jornadas consecutivas sin ganar. El central cree que el entrenador, Alberto Monteagudo, es el “más adecuado e idóneo para llevar este barco” por lo que consideraría “un error” su destitución.

“La mayor responsabilidad de las malas rachas de resultados de los equipos es siempre de los jugadores. Somos 22 responsables y no se puede mirar sólo a uno”, ha dicho.

Morcillo ha indicado que es de los que piensa “que siempre después de una derrota el siguiente partido es muy importante y ahora llevamos ocho jornadas sin ganar, alternando derrotas con empates, por lo que obviamente este domingo es un partido muy importante para todos en el que tenemos que dar más de lo que hemos dado hasta ahora para conseguir la victoria”.

El presidente recreativista, Manolo Zambrano, afirmó el martes que no podía garantizar la continuidad del técnico en el caso de que el Decano caiga derrotado el domingo frente al Badajoz. “Desconozco esas palabras pero normalmente cuando las cosas no salen se pone todo en entredicho, jugadores, entrenador, director deportivo, directiva... Todo aquel que pertenece al club se pone en entredicho, es peor que cuando llegó o que en las semanas anteriores y ahora todos debemos estar unidos y todos somos responsables. No creo que sea el último partido de ninguna persona que esté dentro porque estoy convencido de que vamos a sacar una victoria que va a ser un bálsamo para el equipo y para el grupo para empezar a mirar ya más hacia arriba”.

Morcillo piensa que los futbolistas tienen “la mayor responsabilidad” en la mala racha. “No puedo negar eso. Vengo de estar bastantes años en Almería con malas temporadas con muchos cambios de entrenador y no puedo negar que la mayor responsabilidad de las malas rachas de resultados de los equipos siempre somos los jugadores. Somos 22 responsables y no se puede mirar sólo a uno. Somos nosotros los que debemos que reconocer nuestros errores, los 11 que jugamos y los 18 que vamos convocados. La responsabilidad de los ceses de los entrenadores siempre es de los jugadores. En mi primera temporada en Almería tuve cinco, así que ya tengo experiencia. En nuestras manos está el demostrar que queremos que siga el míster, que creemos en él porque pienso que es el más adecuado e idóneo para llevar este barco y sería un error por nuestra parte no darlo todo para que continuase. Tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos y se juega mucha gente que está a nuestro alrededor”, ha dicho.

Destaca “el trabajo diario que hacen el míster y su cuerpo técnico, cómo transmiten, creo que es bueno, que es idóneo. Para mí sería un error que no continuase aunque sabemos que en el fútbol de alto nivel los resultados mandan. No nos podemos excusar en que queda mucho, que ya ganaremos. Ya ha pasado suficiente tiempo y suficientes partidos sin ganar como para que necesitemos sumar tres puntos. Todos necesitamos y él el primero, volver a ganar. Vamos a intentar hacer todo lo posible para ganar al Badajoz y que se calmen las aguas”, ha agregado.

Morcillo considera que para mejorar hay que “minimizar errores y evitar pequeños detalles que marcan los partidos. En los últimos dos o tres encuentros hemos hecho muchas cosas bien y las pocas que hemos hecho no tan bien o mal nos han penalizado. Detalles en Yecla, infortunios en Villarrubia... Despistes que nos pueden costar puntos y eso es lo que tenemos que mejorar. Conseguimos dejar la portería a cero en casa contra el Murcia, que era un objetivo, pero no conseguimos marcar. El otro día en Yecla sabíamos gran parte del trabajo para llevarnos la victoria era el no encajar y encajamos en dos despistes y en una acción de balón parado, que nos penaliza mucho. Esos detalles son los que marcan los partidos y más en una dinámica como la que llevamos ahora”.

Admite que el balance del equipo albiazul en las acciones de estrategia defensivas y ofensivas es bastante negativo. “Totalmente. Empezamos casi sin encajar bastantes jornadas al principio de temporada, defendiendo bastante bien, tanto las faltas como los córners, pero es verdad que ahora últimamente hemos encadenado varios partidos encajando goles, coincidiendo con la mala racha, y a balón parado ofensivo no hemos conseguido ningún gol a excepción del penalti que transformé yo y de la falta convertida por Nano, que son acciones puntuales. No hemos conseguido hacer daño en las estrategias ofensivas y entre el debe y el haber estamos en un balance bastante negativo. Eso lo debemos mejorar porque marca los partidos, como por ejemplo en Yecla”.

Sobre la intensidad del equipo albiazul apunta que “si a alguno le falta intensidad o agresividad, eso es difícil entrenarlo. Eso es innato para cada jugador y los 11 que salen al campo tienen una gran responsabilidad y no pueden tener la falta de atención que estamos teniendo. El Badajoz viene con una dinámica buena y con intensidad, como ya vimos en pretemporada cuando nos enfrentamos a ellos, y eso como mínimo hay que igualarlo”.

Por último, del el conjunto pacense señala que “es un gran club que se ha reforzado mucho y ha hecho un proyecto importante. En la pretemporada íbamos ganando y con poquito nos remontó el partido. Ahora mismo no hay ningún rival idóneo, aquí vino el filial del Granada y nos ganó con merecimiento. Actualmente nuestro mayor rival somos nosotros mismos porque llevamos ocho semanas sin ganar y en algunos ha sido por demérito nuestro”.