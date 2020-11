Morcillo y Chuli advierten de la "agresividad" de la Balompédica Linense

El Recreativo de Huelva encara el encuentro del próximo domingo ante la Balompédica Linense con "especial concentración", dado que el equipo gaditano se ha mostrado en los primeros choques de la temporada como un conjunto "agresivo, intenso y dominador en ambas áreas", tal y como han expuesto en rueda de prensa los jugadores del primer equipo, Chuli y Morcillo.

Sobre el próximo rival, el delantero onubense ha destacado su "capacidad para rentabilizar los goles", por lo que el partido exige "concentración durante los 90 minutos". No obstante, Chuli ha reiterado que, como con cada equipo, el Decano se exige el máximo y, por consiguiente, "hay que afrontar cada partido sin pensar en el futuro ni en lo que ha pasado".

El citado encuentro será el primero sin público en el Nuevo Colombino, un escenario que el onubense lamenta, en tanto que la afición "siempre tira cuando más lo necesitamos". El conjunto albiazul se presenta al choque del domingo sin haber acumulado minutos en las dos últimas jornadas, situación que, según Chuli, "ha venido bien para descansar y desconectar. Ahora venimos con las pilas cargadas y con más ganas que nunca de llevarnos los tres puntos".

En esta línea, el atacante ha sido preguntado acerca de si se repetirá la alineación de tres centrales que Claudio Barragán planteó ante el San Fernando, pese a que no se disputase el partido por casos de Covid-19 en el rival. En este sentido, Chuli ha reconocido que desconoce si el sistema llega para quedarse, pero asegura que "independientemente de ello, el equipo trabaja para adaptarse a cualquier sistema que nazca de la lectura que el míster hace del rival". Asimismo, ha asegurado que no se ha planteado si el mencionado sistema le beneficia, aunque incide en que "el entrenador sabe que puedo jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de arriba".

El onubense también ha sido preguntado acerca de su estado físico en la actual temporada y ha podido confirmar que está en "uno de mis mejores momentos a nivel físico", dado que su cadera está "respondiendo bien" después de haber reestructurado su plan de trabajo diario durante el pasado confinamiento. Además, Chuli ha señalado que todo ello le ha hecho mejorar a nivel mental y ha incidido en que en esta temporada se encuentra "más tranquilo", pues "no tengo ese punto de ansiedad o de responsabilidad que podía tener en la campaña anterior". De hecho, el atacante ya ha materializado su primer gol en la presente temporada, aunque ha puntualizado que "no ha supuesto un alivio" al haber "cambiado el chip para este año. Ahora sé que no todo es el gol y que hay que vivir del trabajo diario".

Sobre este cambio de mentalidad, Chuli ha asegurado en rueda de prensa que ha sabido ver sus cualidades, por lo que aprovecha aquello "que se me da bien, es decir, ser un delantero que aparece, no un atacante que coge el balón desde atrás para crear jugadas". Aun así, el punta ha recordado que "siempre" adaptará su juego a lo que le pida Claudio Barragán.

Del mismo modo, Chuli ha sido preguntado en la rueda de prensa acerca de su compatibilidad con Seth Vega en el once inicial, a lo que el atacante ha respondido que "no consiste en quitarnos el puesto mutuamente, ya que podemos jugar ambos". En este sentido, ha destacado que "todos los delanteros tenemos un perfil muy diferente y estamos a un nivel muy alto, por lo que podemos jugar todos".

De otro lado, el onubense ha asegurado que el equipo "no tiene presión, sino responsabilidad porque sabemos que la temporada es corta y que hay que sumar de tres en tres". En esta línea, ha reconocido que "en el tercer partido se vio algo de ansiedad, pero en los anteriores el equipo no se mostró ansioso, sino que se veía capaz de luchar por todo hasta el final".

Por su parte, Jorge Morcillo ha compartido la visión de Chuli acerca de la ansiedad, en tanto que "no estoy sintiendo esa presión porque me abstengo de leer las redes sociales", Además, tampoco la ve en sus propios compañeros, si bien es cierto que, según ha puntualizado, "es imposible meterme en sus cabezas, por lo que si alguien lo siente lo debe trabajar antes de cada partido".

Precisamente, sobre el próximo choque, el central valenciano ha asegurado que "tiene muchas ganas" del mismo y espera que "esas ganas se vean reflejadas en el partido del domingo". En este sentido, ha advertido de que la Balompédica es un equipo que "está sacando bastantes puntos de los goles que anota, por lo que será un partido complicado y, seguramente, de pocos goles".

Sobre la posibilidad de que regrese la defensa de tres centrales, Morcillo ha expresado que no conoce la decisión de Barragán para el domingo, aunque considera que "estos cambios en defensa hacen que todos estemos alerta por si nos llega la oportunidad de jugar". Por ello, el central ha reiterado que "pelea cada semana", ya que todos "tenemos las mismas posibilidades de entrar al once".

Lo que sí es cierto es que la disposición de cinco defensas se quedará "si el tiempo así lo dice", ya que, "bien puede ser un caso aislado por las circunstancias del rival, o bien, algo que sea habitual en el tiempo". En este contexto, Morcillo cree que el San Fernando se benefició de conocer la alineación, "ya que ellos ya sabían que el partido no iba a disputarse" por los casos de coronavirus.

Sobre sus primeros partidos de la temporada, el valenciano ha apuntado que se encuentra "bien y contento", después de haber tenido una pretemporada "larga" que le ha ayudado a estar al nivel de la competición. Aun así, ha reconocido que "no fue de su agrado" salir en el minuto 45 ante el Sanluqueño y perder la titularidad en el Bahía Sur. Eso sí, Morcillo se toma este escenario "por la vía de la motivación para seguir trabajando y luchando por la confianza del míster".