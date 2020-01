Monteagudo: "Pasamos del negro al blanco en minutos"

El entrenador del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino al término del encuentro ante el San Fernando. El míster del Recreativo ha indicado que "en el minuto 5 íbamos 0-2. El San Fernando con tres tiros en la primera parte se va 0-3 al descanso. Nosotros en la segunda parte con bastante más tiros que ellos solo hacemos un gol. El San Fernando en otros campos ha generado muchas más ocasiones. Nosotros tuvimos en el primer tiempo la opción de Quiles que podría haber sido el 1-2. Con los dos primeros goles se acaba el partido".

Sobre la ausencia de Gustavo ha señalado que "es importante para nosotros, pero no es un tema de medio campo. Es un tema de todos. Las dos contras de la primera parte son evitables, podríamos haberlas parado". De los cambios tras el descanso ha dicho que "ahora es ventajista hablar de jugadores. A Sergio lo cambiamos porque se le sube el gemelo y a Gerard lo quitamos para meter un punta más porque vamos 0-3 al descanso".

Del cambio de imagen del Recre a lo largo del partido ha dicho que "tenemos que ser más regulares, como el día del Fuenlabrada. Lo normal en la segunda parte es que se pongan 0-5, más con un equipo como el San Fernando, que tiene jugadores rápidos. Tenemos opciones para meternos en el partido, pero tenemos que tener más intensidad y perder menos balones tontos. Pasamos del negro al blanco en minutos". De Fran también para comentar que "ha debutado conmigo en Segunda B. Y el año pasado también estaba y no jugó. Es un chico con mucha personalidad. Tuvo una lesión y le ha costado recuperar la forma. Hay cosas que la gente no sabe, ahora está un poco mejor". "No sé por qué en la primera parte no hacemos lo que hemos hecho en la segunda, no sé si es por la casta, pero no es normal que te hagan tres goles en una parte", señala.

De las perspectivas del Recre de cara al futuro ha comentado que "no le veo sentido a pensar más allá que en el partido a partido. No tenemos la fiabilidad para ganar tres partidos seguidos. El mensaje nuestro siempre es ir cada partido porque mirar a la larga no es rentable". El Recre se queda a cuatro puntos del descenso, lo que Monteagudo considera que "es una realidad, estamos ahí".

De la fragiidad defensiva en el balón parado del equipo ha aseverado que "somos lo mismo que en el juego, tenemos la misma irregularidad que en el juego. Somos capaces de defender diez opciones a balón parado, que igual nos tiran dos y nos meten. Hoy el primero es gol. Luego en ataque también tenemos un debe a favor. El 50% de la Liga está en el balón parado".