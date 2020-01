Monteagudo: "Estamos contentos con la victoria, pero sin perder de vista que hay que mejorar muchas cosas"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha atendido a los medios al término del encuentro en Talavera para valorar el triunfo del Decano. El preparador albiazul ha comenzado indicando que "el campo estaba muy complicado, los jugadores se escurrían, aún jugando con botas de aluminio; ellos tenían una defensa de cinco... Yo les he dicho a los jugadores que había que defender bien y aprovechar el balón parado y los balones a la espalda, como en la jugada que hemos tenido de Fran. Ha sido un partido feete de Segunda B y al final hemos conseguido marcar a balón parado y romper esa racha".

Sobre los cambios introducidos en el equipo ha dicho que "hay futbolistas que llevaban tiempo sin jugar como Alfonso o Irizo, hemos metido a Fran, que no estaba jugando ni con nosotros ni con el juvenil y que al final del partido se le ha notado, pero Isi Ros o Quiles estaban saturados y aunque las piernas vayan bien, la concentración igual no. El otro día el San Fernando nos mete dos goles en cinco minutos y eso puede ser porque esa saturación te hace no estar tan concentrado. Son jugadores que andan bien y creo que les va a venir bien el descanso".

El de Valdeganga, no obstante, ha admitido que "desde la victoria se trabaja mejor, pero no estoy contento. En la primera parte tenemos control, pero nos faltó último pase". Del rival ha dicho que "el Talavera es un equipo jodido sobre todo en casa, pero es un equipo muy competitivo. La liga es muy larga e irá a más y puede salvarse. Aquí perdió el Córdoba. Les penalizaron las expulsiones después de un encuentro de mucha tensión. Ellos se han desorganizado con esas expulsiones, pero era un balón parado. Veníamos de una derrota en casa que nos hizo daño y necesitábamos puntuar, y si ganábamos mejor. Estamos contentos por la victoria, pero sin perder de vista que tenemos que mejorar en muchas cosas", ha indicado el entrenador recreativista.

Por último, y de cara al encuentro del martes en Copa, ha asegurado que "me preocupan los laterales. Nano siempre suele tener molestias en los isquiotibiales y Cera se está comiendo todos los partidos. A ver si podemos recuperar a Óscar Ramírez. Le intentaremos plantar cara a Osasuna, sabiendo que es un equipo de Primera División".