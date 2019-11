Monteagudo: "Hemos perdido dos puntos"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha comparecido ante los medios al término del encuentro entre el Villarrubia y el Decano para valorar el choque. El preparador albaceteño ha señalado que "Creo que hemos perdido dos puntos. Teníamos el partido donde queríamos, hemos tirado dos palos, nos han pitado un penalti dudoso, nos hacen gol, nos reponemos y nos ponemos por delante... Teníamos el partido para hacer el 1-3. Hemos hecho lo que teníamos que hacer para ganar, pero se nos ha escapado el triunfo".

A pesar del resultado, el míster albiazul se ha marchado satisfecho con el rendimiento que ha ofrecido su equipo: "A mí este es el equipo que me gusta. El campo es especial, pero hemos sido parecidos al equipo de Sanlúcar. Nos ha faltado no tener la desgracia del gol, que Nauzet me ha dicho que el balón estaba mojado y se le ha escapado, y hacer el 1-3. Es una gran putada porque eran tres puntos que necesitábamos. Cuando hacemos buenos partidos no ganamos y cuando estamos mal perdemos y eso merma. Este es el camino y creo que iremos al lugar donde debemos, pero tenemos que tener este nivel de intensidad de aquí a final de Liga".

Por último, y sobre las alternancias en los últimos minutos tras el empate local, ha asegurado que "ellos jugaban en casa y tenían que apretar, nosotros estábamos insatisfecho porque queríamos más... No me voy contento porque en los primeros 25 minutos de la segunda parte he visto que estábamos cerca del 1-3. Luego no ha pasado nada, pero nos han hecho el 2-2. Sólo nos queda resignarnos y seguir trabajando".