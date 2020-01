Monteagudo: "Estoy feliz porque soy feliz cuando veo a nuestra gente disfrutar"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha atendido a los medios al término de la eliminatoria de Copa ante el Fuenlabrada. El preparador albaceteño, justo después de la victoria, ha querido recordar que "el club ha tenido un gesto con la familia del incendio de La Hispanidad y ese gesto ayuda a ganar porque antes que nada somos personas. Ese gesto nos ha ayudado a estar más unidos. La afición ha estado con el equipo. La segunda parte hemos estado muy bien ante el cuarto clasificado de Segunda. El equipo ha estado muy bien en líneas generales y estoy muy contento por ellos".

Sobre el desarrollo del encuentro ha indicado que "creo que le hemos dado una vuelta de tuerca a la segunda parte. Yo sé lo que a mí me gusta. En el fútbol las cosas pueden salir o no. A mí me gusta atacar, tener a la gente en el campo contrario y robar rápido cuando la pierdes. Lo hemos hecho bastante bien ante un equipo que, a día de hoy, está para ascender a Primera División".

Del cambio de sistema, con tres mediocentros ha señalado que "nos da más consistencia. Llevo muchos años en la categoría y muchos equipos juegan con tres por dentro porque se sufre menos en las transiciones, pero se tiene menos presencia. Quiles ha venido mucho a recibir y nos quedábamos sin referencia, Víctor es más pasador...".

En cuanto a las individualidades del choque, Monteagudo ha hablado de Isi Ros para decir que "en Segunda llegas fácil a zonas de tres cuartos. Ahí ya se complica todo, pero la pelota le llega mucho al extremo, por eso pienso que Isi Ros será mejor jugador en Segunda que en Segunda B. Le tiene que dar continuidad a lo que ha hecho hoy y meterse en la cabeza que tiene que hacer más goles". De los cambios en la prórroga, que fueron para intentar ganar el choque, ha comentado que "Alfonso e Irizo no están para más de 10 o 12 minutos. Sabía que les podían hacer daño al Fuenlabrada, yo quería ganar antes de los penaltis, pero no ha podido ser".

El entrenador del Decano tuvo palabras para la afición para decir que "es diferente. No sé si por el sentimiento de Decano... Somos 11.000 socios. Soy feliz cuando la afición es feliz. Los profesionales del fútbol nos tenemos que sentir arropados por nuestra gente. Entiendo cuando no están contentos, pero nuestra obligación es brindarle esto". En la misma línea ha hablado de su sensación personal para comentar que "me ha venido bien porque soy persona, estoy lejos de mi casa y porque me duele el Recreativo. Desde que estuve aquí siempre he querido que gane el Recre porque lo siento mío también".

Cuestionado por el rival que desea para la siguiente ronda ha espetado que "el que le guste a la gente, pero el Barça o el Real Madrid. Ojalá podamos pelear con ellos, después del esfuerzo que hemos hecho".

Eso sí, el desgaste en la eliminatoria ante el Fuenlabrada será clave ante el San Fernando, aunque el preparador ha indicado que "le acabó de preguntar a dos y dicen que estar mejor de lo que parecen. Hay días para recuperar a la gente, hemos puesto el listón muy alto ante un rival de Segunda A en nuestra casa. No es fácil, por eso somos un equipo de Segunda B".

El de Valdeganga no entiende que el rendimiento ofertado ante el Fuenlabrada, superior al de algunos encuentros de Liga, no se debe a la motivación de los jugadores albiazules, pero sí que considera que "en la categoría la motivación es jugar contra el Recreativo, somos un equipo que somos el Decano, hemos estado en Segunda hace poco, en Primera... Todos los equipos en Liga contra nosotros se motivan mucho más que los jugadores del Fuenlabrada hoy, que ha venido con muchos de los no habituales".

Por último, el técnico albiazul quiso valorar la importancia del triunfo de cara al futuro, aunque ha recordado que llevamos seis sin perder, hemos cogido una racha buena, pero a los empates hay que sumarles victorias. Ojalá podamos encadenar varios partidos más sin perder después de hoy".