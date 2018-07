Misffut ejerce de verdiblanco

Francisco Javier Misffut, exjugador del Recreativo de Huelva, fue presentado ayer como nuevo jugador del Atlético Sanluqueño, con el que ocupará una de las fichas sub-23 del equipo.

El medio, nacido hace 22 años en Los Palacios, ha pasado una larga trayectoria en el Decano, al que llegó en edad cadete para ir subiendo escalafones hasta llegar a jugar tanto en el filial (Atlético Onubense) como en el primer equipo en Segunda División B.

Misffut admitió sentirse "muy feliz, muy contento por unirme a este proyecto del Sanluqueño, ojalá esta temporada podamos lograr muchos triunfos. Llevo viniendo a este campo desde que era infantil y lo conozco muy bien. Siempre hay un gran ambiente en El Palmar, la afición siempre está encima y no para de animar".

De la actual plantilla verdiblanca no conoce a muchos jugadores. "A Güiza lo conoce todo el mundo, claro, y además también jugó en el Recreativo. Conozco a Pepelu, que no sigue -ayer fue presentado también como nuevo jugador del Cabecense-, y he hablado de Salúcar y del club con Lazo, que es de aquí y la pasada temporada estuvo cedido en el Recre", dijo.