Cera: "Toca hacer borrón y cuenta nueva" en el Recreativo de Huelva tras perder en Marbella

Miguel Ángel Cera continúa siendo un jugador fundamental para Claudio Barragán, como ya sucediera cuando el técnico se hizo cargo del banquillo del Recreativo de Huelva a mitad de la pasada campaña. El lateral derecho ha sido titular en los cinco partidos disputados con un total de 418 minutos en los que recibió una tarjeta amarilla.

Del encuentro ante el Marbella la pasada semana comenta que “sabíamos que íbamos a jugar ante un equipo que no es un rival cualquiera, con muy buenos futbolistas, y teníamos la idea de ser protagonistas en su campo; el equipo salió enchufado, hicimos una gran semana de trabajo, pero hubo detalles como la falta que propicia el gol de Granero que son los que deciden. Hay que quedarse con lo bueno, y lo malo corregirlo”. Tras encajar el 1-0 faltó capacidad de reacción y el Decano no alteró la dinámica del choque. “El gol llega antes del descanso, fue un varapalo; en la segunda parte intentamos quitarle el balón y ser atrevidos, pero cuando estábamos asentados llega el 2-0; hubo muchos centros pero faltó eficacia”.

Pese a la derrota, Claudio Barragán comentó que fue uno de los mejores partidos de la temporada. “El equipo mostró una gran intensidad, vi al equipo enchufado, provocamos muchos centros pero no tuvimos la eficacia de otros partidos; si llegamos a marcar hubiese sido otra película”.

“Los partidos que quedan antes de Navidad son fundamentales, son 9 puntos en juego y te puedes meter ahí arriba”, añade el defensa onubense. Cera resalta que “toca hacer borrón y cuenta nueva; no hay tiempo de pararte a pensar en nada. El sábado hay que salir muy enchufados y no darle nada al rival; en la clasificación el Marino va ahí abajo pero eso no lo podemos mirar, sería un tremendo error”, afirma sobre el encuentro de este sábado en el Nuevo Colombino (12:00).

La situación obliga al Recreativo a asegurar los tres puntos en casa. “Enfocamos cada partido como si fuera el último; es como una final, y si hubiéramos ganado en Marbella también lo vería como una final. Debemos confiar en cada uno de nosotros, en que las cosas van a salir bien y que este equipo sí puede”.

Sobre las críticas, tiene claro que "sean justas o no el futbolista tiene que vivir con ellas y quedarse con lo bueno y aprender de lo malo. Tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar los buenos resultados, que seguro que llegan".

En esta temporada tan atípica, la clasificación sería válida con el 60% de los partidos disputados; ¿tiene en cuenta eso la plantilla del Recreativo? “No lo tenemos en cuenta; el covid no nos incumbe, no sabemos cómo va a evolucionar, sólo sabemos que el sábado tenemos un partido importante y queremos ganar”.

En la sesión de hoy destacó la vuelta a los entrenamientos de Moyano, que superó el Covid-19 y Alexander. "Es una buena noticia que Moyano haya vuelto tras su confinamiento. Tiene que ir poco a poco y lo Alexander ha quedado en un sustillo y estoy deseando que nos pueda ayudar".