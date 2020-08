Matheus Santana: "Cuando me llamó el Recreativo no me lo pensé ni un minuto"

Matheus Santana es una de las incorporaciones del Recreativo de Huelva para esta temporada. El brasileño ocupa plaza de sub23 (nació en Ribeirao Claro el 19 de febrero de 1998, por lo que tiene 22 años). Ocupa la posición de mediocentro ofensivo y llega en calidad de cedido por una temporada por el Watford inglés, con el que finalizará su contrato justo cuando termine su vinculación con el conjunto onubense.

Tendrá que emplearse a fondo para ganarse el puesto en una posición que cuenta también con Alberto Martín, José Antonio González, los canteranos Fran y Ponce, y la opcíon del riotinteño José Carlos, además de uno de los refuerzos que todavía restan por llegar al Decano. En una entrevista la web del club albiazul resalta que no se lo pensó cuando le llegó la llamada del Recreativo.

¿Cómo han ido sus primeros días en Huelva? ¿Está contento con el grupo?

Estoy muy contento, es una bonita ciudad y los aficionados me van conociendo por la calle. En cuanto a los compañeros, ya conocía a varios y hay buen rollo entre todos, se está formando un gran equipo.

¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del Recre?

El club. El Recreativo de Huelva es un grandísimo club en España y cuando llegó la propuesta no me lo pensé ni un minuto. Para mi carrera creo que es muy importante venir a un club de estas características y cuando salió esto me puse contentísimo.

Para quien no le haya visto jugar, díganos cuáles son sus características como jugador.

Soy un medio centro ofensivo, pero también suelo defender bastante y siempre echo una mano a la espalda de los laterales. Me gusta tener la pelota y tengo un buen golpeo de balón.

¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada?

Intentar sacar nuestra mejor versión. Yo siempre intento sacar mi versión partido tras partido. Es verdad que un entrenamiento no es lo mismo que un partido, pero creo que si lo haces bien en un entrenamiento, las cosas te saldrán mejor en el partido y eso lo tenemos que tener en cuenta. Seguro que lograremos cosas muy bonitas.

A pesar de ser bastante joven, tiene mucha experiencia en Segunda B. Esta temporada la experiencia será muy importante.

Sí, la experiencia cuenta muchísimo. Ya llevo cuatro años en Segunda B y en esta categoría marcan la diferencia los equipos con un buen vestuario. Creo que no hay equipos ni muy buenos ni muy malos, todos salen a pelear y ganar, y nosotros con humildad seguro que conseguiremos cosas bonitas.

¿Algo que decirle a la afición?

Mandarles un saludo a todos y decirles que estoy deseando que esto arranque lo antes posible para que podamos disfrutar todos en el Nuevo Colombino y seguro que les daremos muchas alegrías.