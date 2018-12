Marc Martínez: "Nos hemos quitado un peso de encima con el plan de rescate"

La plantilla respira. La aprobación del plan de rescate del Ayuntamiento fue recibida como un regalo para un vestuario que veía acercarse la línea roja del 31 de diciembre. El capitán recreativista, Marc Martínez, reconoció en la vuelta al trabajo que el respaldo a la modificación presupuestario fue recibido “con mucha felicidad por todos”. La plantilla recreativista está ahora a la espera de que “en los próximos días todo se realice con normalidad para tener esa estabilidad que llevamos tanto tiempo esperando”. La cercanía de la solución“nos da tranquilidad para centrarnos solo en el fútbol. Estamos muy felices. Ya solo esperamos que se ejecute para dejar atrás tantos problemas”.Los jugadores tuvieron cinco de días de descanso tras la victoria contra el Recreativo Granada de la última jornada.Marc Martínez los aprovechó para “despejarme porque han sido unos meses muy agotadores”. No obstante, llegado el 27 de diciembre todas las miradas se focalizaron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. “El jueves ya a partir de las seis de la tarde abrí Twitter y estuve siguiendo lo que pasaba en el Pleno, pero mentalmente necesitaba desconectar un poco antes”, reconoció el cancerbero recreativista, quien más pausado “por la noche ya leí tranquilamente todo lo que había sucedido. Por suerte salió bien y volvemos con las pilas cargadas para todo lo que viene”.Marc Martínez es de los veteranos en una plantilla prácticamente nueva esta temporada. Lamenta que “desgraciadamente en el año y medio que llevo en Huelva apenas hemos podido hablar de fútbol porque siempre tuvimos algún problema”. Su deseo para 2019 es que “por fin hablemos de si jugamos bien o mal y de los puntos que tenemos”.

“Por fin hablemos de si jugamos bien o mal y de los puntos que tenemos”.

Con la estabilidad garantizada con el plan de rescate, todas las miradas se volverán ahora sobre el césped. Marc Martínez lo asume con naturalidad. El cancerbero avisa que “hace dos meses ya dije que cobrar al día no te garantiza estar primero ni segundo, pero sí que centra en el objetivo real que puede tener cualquier equipo”.Confía en que la solución a los problemas cotidianos “daremos un saltito de calidad en todos los aspectos porque centrarnos sólo en el césped nos hará dar un plus extra añadido que ya lo estamos dando, pero sacando más de nosotros mismos para que los próximos meses sean mejores”. Incluso bromea con lo sorprendente que puede llevar a ser “no tener problemas” porque “parece una tontería pero llegar el día 1 de un mes y estar al día va a resultar extraño”.Chanzas aparte, el cancerbero recreativista define como “un desgaste enorme” lo vivido en los últimos meses porque “te llevas a casa el problema, lo tienes siempre en la cabeza, prácticamente las 24 horas y a veces lamentablemente estabas más pendiente de eso que del rival. Es pasado, no tenemos que pensar más en eso y nos hemos quitado todos un peso de encima”.Queda todavía una vuelta y un partido por delante. La clasificación del Decano le da derecho a pensar en cualquier objetivo. Marc Martínez llama a la calma. Recuerda que “la frase del Cholo no es una tontería porque ahora más que nunca debemos centrados en el partido de cada semana. Ahora queremos hacer todos un gran partido en Villanueva y luego en Don Benito”.Confía además en que la tranquilidad llegue a la grada, donde la ansiedad por la incertidumbre fue una constante en la sufrida hinchada albiazul. Marc Martínez asume que “la afición también necesitaba algo positivo porque ha sufrido mucho, lleva muchos años dando la cara y manteniendo en pie a este club. Ha llegado y no es solo una cosita, sino algo muy importante para el club”.Eso sí, “que nadie piense que ahora por estar al día vamos a ganar los 20 partidos que quedan. Ayuda, pero nos quedan por delante muchas jornadas muy duras para estar cerca del objetivo que tenemos todos en la cabeza”.