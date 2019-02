Marc Martínez se motiva en Youtube

El coloquio distendido entre Gabriel Cruz y Marc Martínez desveló algunos detalles curiosos. Desde el pronóstico lanzado por el regidor, a la confesión del capitán del Recreativo. El cancerbero se prepara lo que está por llegar “en Youtube”. Para sorpresa de todos explicó que “en mi casa me pongo a ver vídeos de los ascensos, de la historia del club, de la afición y de las celebraciones y se me saltan las lágrimas. Tengo que vivir eso, no me puedo ir de Huelva sin vivirlo”. Incluso “hay uno de cuatro minutos en Youtube donde sale el Frente Onuba, el partido del Bernabéu, la gente en la fuente... Ese lo he visto mil veces ya”. Martínez ha jugado “un play off con el Alcoyano y otro con el Racing B sin subir. La tercera será la vencida con el Recre, estoy convencido de poderlo conseguir”.

Portero y alcalde elogiaron la figura del técnico. Para el capitán, Salmerón tiene “algo de brujo” porque “te dice el miércoles como será el partido del domingo, lo que nos vamos a encontrar y lo que va a hacer el rival y siempre acierta. Es el mejor entrenador de la categoría”. Contó que en el descanso de Talavera “nos dijo que íbamos a pasar a jugar con tres centrales y defensa de cinco con laterales largos para ganar, nos explicó el cambio y la verdad es que algunos compañeros nos miramos extrañados porque íbamos perdiendo, pero cuando acabó el partido todos nos dijimos ‘lo que diga el míster va a misa’ y esa fe ciega en él del grupo es fundamental”. La presencia del preparador José María Salmerón es “un acierto enorme” para Gabriel Cruz. El alcalde lo considera “el mejor entrenador de la categoría” y le otorga un papel “clave” en el éxito deportivo albiazul.