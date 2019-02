Marc Martínez: "El verdadero Tourmalet empieza ahora"

El Recreativo de Huelva ha salido con nota alta de su particular Tourmalet, en el que se ha enfrentado consecutivamente con cuatro de los aspirantes al ascenso: Cartagena, Real Murcia, UCAM Murcia e Ibiza en unos duelos en los que ha cosechado dos victorias y dos empates. Tras estos choques el Decano ha ascendido hasta la cuarta plaza y a priori ahora le aguardan partidos más asequibles frente a rivales peor clasificados. Pese a ello, la plantilla del equipo onubense no se relaja y afronta el duelo del domingo en Jumilla con humildad, pero con la ilusión de sumar tres nuevos puntos a su casillero. Marc Martínez, uno de los capitanes del conjunto albiazul, afirma que “para nosotros ahora empieza el verdadero Tourmalet porque es cuando se entiende que hay que ganar sí o sí y son igual o aún más complicados los partidos. Este fin de semana vamos a Jumilla, donde es muy muy complicado ganar aunque es verdad que viene con una dinámica negativa de tres partidos seguidos perdiendo, pero sabemos de la dificultad del campo del Jumilla y mirar más allá es tontería”.

El guardameta agrega que “los que se están jugando la salvación sabemos que siempre dan un plus más porque no es lo mismo jugar por descender que optar por cosas bonitas. Al final el descenso de categoría hace mucho más daño; sabemos de la dificultad de la gente de abajo. Así que tenemos que centrarnos en el Jumilla y saber que ellos van a salir a morir, igual que tenemos que salir nosotros”.

"Sabemos que el terreno de juego no va a estar bien y enfrente habrá un rival que sin balón aprieta muchísimo", dice Marc Martínez

“En un partido se pueden dar mil circunstancias, sabemos que el terreno de juego no va a estar bien y enfrente habrá un rival que sin balón aprieta muchísimo”, agrega el portero, que es el único futbolista del Recre que ha disputado esta campaña completos todos los encuentros.

La dinámica de los resultados del grupo después de 25 jornadas invitan a pensar que esta temporada el clasificarse para disputar el play off de ascenso puede estar más 'caro' que otros años (los equipos deben sumar más puntos), mientras que la salvación quizá sea más 'barata'. Sobre ello Marc Martínez cree que en las trece jornadas que restan para la conclusión del campeonato “los de abajo van a morder mucho más y van a rascar más puntos de los que están sacando. Lo de arriba no está siendo normal porque es un porcentaje que nos iríamos casi a 70-80 puntos. Pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo porque si lo hacemos bien y logramos los puntos nos da igual lo que hagan los demás. Si sumamos de tres en tres significará que estamos más cerca de los objetivos que queremos”.

El capitán resalta que “nosotros en el vestuario no hemos calculado puntos y sería una equivocación hacerlo. Nos centramos en el día a día y en lo que ya hemos comentado: ahora vamos cuartos y queremos ser terceros, si llegamos a ir terceros queremos ser segundos. Si nos vamos a la quinta plaza, ser cuartos. Debemos centrarnos en querer siempre mejorar una posición y quién sabe si podremos seguir avanzando”.

Por las características y dimensiones del feudo del Jumilla, el polideportivo municipal La Hoya (actualmente denominado Uva Monastrell), se prevé que en el partido del domingo el juego aéreo y las acciones a balón parado cobren mucha importancia. “Entendemos que por lo visto en los vídeos del partido ante el UCAM el campo está muy mal; de hecho el UCAM, que es un equipo que propone jugar desde atrás, no jugó ni una, todo fueron balones directos. También será lo que el míster nos transmita. Es cierto que el balón parado y el juego aéreo pueden ser determinantes”, destaca el meta, quien agrega que “si el míster lo considera oportuno y vuelvo a estar en la portería, este es un partido que motiva. Intentaré dar lo mejor de mí para ayudar al equipo e intentar transmitir seguridad en el juego aéreo”.

Esta jornada el entrenador recreativista, José María Salmerón, tiene tres bajas seguras por sanción: Caye Quintana, Diego Jiménez y Borja Díaz. Sobre ello dice que “si de algo vamos presumiendo en estos últimos meses es que entre quien entre lo va hacer igual o mejor que el que está jugando. Para nosotros no va a ser una excusa. Día a día el míster está demostrando que no repite alineaciones y para eso el domingo no va a ser ninguna excusa, el míster al final es el que va a elegir qué tres compañeros entran. Igual hay más cambios que tres, no sabemos y es el míster el que decide. Estamos presumiendo de que toda la plantilla está como un cañón y seguro que vamos a sacar un once súper competitivo y preparado para ganar”.

Sobre qué estilo de juego empleará el Recre en Jumilla, Marc Martínez dice que “estamos a gusto con muchos registros diferentes. Con balón o sin balón, con presión alta o baja. Es una de las claves que se está viendo esta temporada en el equipo, que manejamos esos registros y si nos toca tener más posesión, pues encantados y si en fases del partido tenemos que defender más, pues también encantados. Lo que toque el equipo lo va a transmitir en el campo sin ningún miedo. Es cierto que el rival contra equipos de arriba se encierran más, pero si es así a atacar, tener posesiones largas y hacerles daño”.