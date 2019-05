Marc Caballé resalta la "experiencia" del Fuenlabrada en las eliminatorias de ascenso

Marc Caballé, centrocampista del Recreativo de Huelva, habla sobre la dificultad que entraña la eliminatoria de ascenso directo a Segunda División que su equipo afronta ante el Fuenlabrada, destacando la experiencia y calidad del plantel del conjunto madrileño.

El jugador albiazul, tras comentar que todos los futbolistas del Recre “estamos con muchas ganas”, indica que el próximo domingo “jugamos ante un rival difícilísimo, con mucha experiencia en play off, con buenos jugadores, futbolistas contrastados de la categoría y de categorías superiores. Llevan tres años peleando por este objetivo y sabemos que vamos a un campo muy difícil”.

El mediocentro cree que este cruce “no tiene nada que ver con la Liga, pero al final tú llevas todo un año compitiendo de una forma y no creo que nuestra idea vaya a variar demasiado. Vamos a seguir haciendo partidos muy trabajados y duros, donde nos sentimos cómodos. Tenemos que seguir haciendo lo que nos ha llevado a ser primeros”.

En su análisis del conjunto madrileño indica que “por lo que hemos visto hasta ahora parece ser que es un estilo de fútbol parecido al nuestro, al menos por números. Tiene pinta que va a ser un partido cerrado, que se puede decidir en pequeñas cosas y al final hay que estar muy concentrado para que esos pequeños detalles caigan de tu lado. En todos los play off se suelen dar resultados muy cortos. Vas fuera de casa y tienes que marcar allí o que no te marquen para venir con el partido abierto al Colombino”.

En su comparecencia ante la prensa de ayer Caballé habló sobre las escasas entradas que habrá disponibles para la afición albiazul. “Sé que todos estábamos preocupados por el tema de las entradas y horarios pero al final el partido es a las doce para los dos y es lo que hay. Ahí los jugadores no decimos nada”. El jugador albiazul prefiere no lamentarse. “La afición y nuestra familia nos quieren venir a ver y no sabemos si van a poder entrar al campo. Vamos a centrarnos en jugar y ya tendremos la semana que viene la oportunidad de tener a nuestra gente, nuestra familia y a la afición en el Colombino. No podemos perder ni un segundo de energía de pensar en entradas y en horarios porque eso te descentra. Ahora mismo hay que ir allí a jugar y sacar el mejor resultado posible”.

"El gol fuera vale doble y si consigues marcar allí te va a dar una ventaja, evidentemente"

Sobre el equipo entrenado por el gadinano Baldomero Hermoso Herrera, Mere, Marc Caballé dice que tiene “jugadores muy muy buenos y muy muy experimentados”, por lo que vaticina que “va a ser una guerra en la que se enfrentan dos equipos que han quedado líderes y se va a decidir por detalles. El gol vale doble y si consigues marcar allí te va a dar una ventaja, evidentemente”.

Opina que “estas eliminatorias siempre hay que verlas a largo plazo y no puedes ir allí a ganar una eliminatoria, porque son ciento ochenta minutos y se va a decidir pase lo que pase en el Colombino. Así que hay que intentar sacar el resultado que sea más positivo posible para afrontar aquí la vuelta. Ojalá no sea un cero a cero y sí un cero a tres, pero sabemos que será un partido de resultado corto y si logras marcar allí te da un plus”, concluye.