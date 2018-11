Salmerón: "Nos falta ese talento para dar el último pase"

El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, ha atendido a los medios tras el partido que ha perdido el Decano en Marbella. En palabras del entrenador almeriense: "En la primera parte hasta el gol había igualdad, ningún equipo se estaba imponiendo al otro, no había grandes ocasiones... A partir del gol en el saque de esquina hemos tenido la iniciativa del juego. Es verdad que hemos circulado bien, pero ha faltado ese último pase que provocara ocasiones de gol. Ellos, en la segunda parte, han reducido los espacios y se han limitado a defender el resultado. Hemos intentado tener gente para rematar y ganar las segundas jugadas y no sé cuántos centros laterales hemos tenido, algunos de ellos no han rebasado ni siquiera al primer hombre. Al final hemos tenido alguna ocasión, pero no hemos tenido suerte, esta es la Segunda B”.

Ha continuado diciendo que “el problema es que cuando ellos marcan juegan con mucha gente por detrás de la pelota y ya tienes que buscar circulación para llegar a banda, pero si no tienes último pase para romper líneas es complicado. Nos falta ese talento para dar ese último buen pase y tener más ocasiones de las que creamos. El equipo circula bien, aunque es difícil hacerlo bien con tanta gente de ellos por detrás de la pelota. Con pocas cosas que hace bien el contrario hemos perdido tres partidos fuera de casa por 1-0”.