Manu Galán: "La competencia en el equipo es sana y nos sirve para aumentar el rendimiento"

El zaguero del Recreativo Manu Galán volvió a sumar minutos ante el Rota después de dos semanas sin jugar. El sevillano ha indicado que "estoy bastante contento, pero no ha sido ningún problema las dos jornadas que me he quedado sin jugar. He podido ayudar al equipo en otros aspectos y el equipo ha sacado dos buenos resultados". Al analizar su salida del once tras vencer en la primera jornada ha comentado que "veníamos de ganar y todos los jugadores entrenamos para entrar en el once. Yo estoy para ponerle las cosas difíciles al míster, pero entró otro compañero y lo hizo bastante bien y estoy encantado de que jugara él, de poder aportar mi granito de arena desde fuera y ganar los tres puntos. El míster nos dijo que aquí no hay titulares ni suplentes y yo voy a trabajar cada semana de la misma manera".

Sobre la situación de líder que tiene el Recreativo tras su victoria ante el Rota ha comentado que "al estar ahí tenemos mucho ganado porque significará que no nos vamos a dejar puntos, pero vamos a un campo complicado, ante un rival complicado que todavía no ha perdido y que ha encajado solo un gol. Estaría bien no bajarnos y conseguir los tres puntos allí porque, dependiendo del resultado de esta noche del Xerez, puede ser una semana de nueve puntos".

De la competencia en la línea defensiva ha querido destacar que "Ismael y Ale Limón nos están dando mucho y están haciendo partidazos. La competencia es sana y buena porque va a aumentar el rendimiento del equipo y nos va a venir bien todos".

Galán ha valorado el gesto del Antoniano de vestir como foráneo ante el Recreativo y el desplazamiento masivo que está preparando la afición, aunque afirma que "hay que agradecer al Antoniano y a su gente y esperamos que podamos disfrutar de un buen partido y que nos llevemos los tres puntos. En cuanto a la afición, estamos acostumbrados que al estar fuera de casa nos sintamos como en casa. Ayer ya había aficionados en redes sociales enseñando sus entradas para el partido del domingo. Estamos sorprendidos de poder sentirnos tan a gusto fuera de casa, donde estamos tan arropados por la afición".