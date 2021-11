Manu Galán: “El equipo está enchufado”

“El equipo está enchufado, trabajando bien y con ganas de que llegue el domingo”. Son palabras de Manu Galán, futbolista del Recre, encargado de sentarse en rueda de prensa. El albiazul analizó el pasado encuentro contra el Sevilla C y reconoció que durante el primer tiempo, con la climatología adversa de lluvia y viento, “el partido estuvo descontrolado, pero fue un partido bastante serio del equipo”. Habló además de la reacción del equipo tras el empate del conjunto hispalense: “Supimos reponernos”, así como que los cambios que hubo “nos ayudaron bastante”. En definitiva, “eso es lo importante, que todo el mundo esté enchufado, como estamos hasta ahora, y que podamos sacar los resultados, como lo hicimos ante el Sevilla C”.

Acerca de la continuidad que está teniendo sobre el verde en la defensa de 3 del Recreativo, Galán señaló que está “contento, feliz de aportarle al equipo ese granito de arena. Estoy cómodo, con confianza. Me adapto a lo que el míster quiere, estoy preparado para todo. Me toque donde me toque, voy a estar preparado para todo”.

Este fin de semana el Decano recibe al Salerm Puente Genil, que ocupa en estos momentos uno de los puestos de descenso con siete puntos. Aun así, Galán apuntó que “es un equipo bastante duro”. Para el futbolista del Recre la posición del rival de esta semana no tiene nada que ver “porque siempre ha sido un equipo competitivo”, con “jugadores con experiencia”. Aun así, “nosotros tenemos que salir a por todas, a intentar buscar los tres puntos como sea y trasladar al campo el buen trabajo del equipo durante la semana”. Galán también reseño que el Puente Genil ha tenido un cambio de entrenador y está encajando bastantes goles. “No sé qué le puede pasar, pero nosotros no podemos salir confiados”.

En esta jornada, además, hay enfrentamientos directos entre equipos situados en la parte de arriba. Por ejemplo se enfrentan el Utrera y el Gerena (3º y 2º clasificados) y el Ciudad de Lucena y el Xerez (6º y 5º clasificados). Es decir, una semana propicia, si gana el Recre, para empezar a conseguir renta de puntos con los perseguidores en la tabla. Ante esta situación, Galán señaló que “nosotros nos miramos a nosotros mismos. Vamos a por los tres puntos. Lo que hagan los demás equipos, depende de ellos. Nosotros tenemos que encargarnos de nuestro trabajo”.

En definitiva, “no tenemos que quitar el pie del acelerador, no bajar en ningún momento la intensidad del equipo y el ritmo del entrenamiento que estamos teniendo, que la verdad que es espectacular”.