Manolo Toledano: "Esta plantilla del Recreativo la firmábamos todos en agosto"

Manolo Toledano y Joaquín Rasco fueron los protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información celebrada en el céntrico restaurante El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense.

Manolo Toledano es una de las voces más autorizadas del recreativismo y buen conocedor de la situación pasada y presente del club; en el Decano ha sido jugador, entrenador y secretario técnico. Esperaba más de la plantilla y no cree que tenga problemas para lograr la permanencia.

“No se puede comparar una temporada con otra, cada año es distinto. Sí es cierto es que esta plantilla la firmábamos todos en agosto. Como aficionado, estoy disgustado con el rendimiento del equipo porque me duele verlo perder;y como profesional, es algo que puede pasar. Por nombres, hay jugadores para estar peleando por un puesto entre los seis primeros de la clasificación, pero estamos hablando ahora de no bajar cuando hay potencial para más. Todos teníamos la ilusión de estar luchando por el ascenso, pero de buenas a primeras nos topamos con otra realidad, que es asegurar la permanencia”.

No es lo mismo un equipo que sabe que va a sufrir hasta el final que otro que tiene que cambiar el objetivo"

La plantilla tiene que cambiar la mentalidad y de pensar en estar arriba, toca luchar por no bajar. “Cuesta mucho adaptarse y es fundamental cambiar el chip; no es lo mismo un equipo que sepa desde el principio que va a sufrir hasta el final, que esté acostumbrado a jugar con presión, a ir al límite..., que otro que tiene que cambiar el objetivo”.

A Manolo Toledano le tocó desempeñar la labor de secretario técnico: “La labor fundamental es fichar al entrenador y hacer una plantilla acorde al estilo de juego del técnico; yo no firmaría a ningún jugador sabiendo que el entrenador no lo quiere y no lo va a poner. Además, todos los problemas de la plantilla deben recaer en el director deportivo no en el entrenador, por eso una de sus misiones es que cada uno pueda rendir al máximo en su parcela y ‘liberarlos’ de problemas”.

En este sentido, asegura que la labor de Zamora, que fue compañero suyo, “es complicada y a veces ingrata; lo sé porque a mí me tocó vivir una época peor; en muchas ocasiones tenía apalabrados a jugadores y luego no los podía firmar porque no me daban la autorización. Mi último fichaje fue Caye Quintana, un jugador con categoría para estar en Segunda A y al que tenía apalabrado, pero el entrenador (Casquero) no lo quiso”.

Con su experiencia y con el paso de los años puede analizar muy bien la situación actual del club: “Muchas veces pienso en lo que pasamos, en todo lo que hemos vivido dentro del club y a veces no me creo que siga aún vivo. Los aficionados muchas veces no saben ni la mitad de las situaciones que pasan; en ocasiones no teníamos ni para pagar el autobús y teníamos que pedir muchos favores personales para salvar el día a día. Ahora mismo la situación no es buena en lo deportivo, pero en todo lo demás es gloria comparado con mi época; ahora se habla de fútbol, y ese es un paso importantísimo”, añade, opinando al respecto que “Víctor Barroso se merece tener un poco más de protagonismo en el equipo”.

Pese a la mala trayectoria, se muestra optimista y cree que el Decano “se va a salvar seguro; en el momento que logre un par de victorias el equipo ganará en confianza y tranquilidad; además, la categoría es más floja que otras temporadas. Por lo que he visto, el mejor equipo es el Marbella, y no entiendo que haya clubes como el Badajoz que haya cambiado de entrenador cuando iba tercero”.

Mi idea es volver al mundo del fútbol, bien como secretario técnico o como entrenador"

Toledano forma parte de la nómina de delanteros que han salido en Huelva en los últimos años, casos de Vicente, Iván Rosado, Juan Villar, Chuli, Caye Quintana... “Siempre hemos sacado buenos jugadores aquí, pese a que durante muchos años no se han tenido buenas instalaciones; y la pena es que hay muchos que se han quedado en el camino”.

En lo personal, el onubense ha vuelto a nuestra ciudad después de algo más de un año en tierras canarias. “Mi idea es volver al mundo del fútbol, bien de secretario técnico o de entrenador, pero no en cualquier sitio, sino en un proyecto interesante en el que esté a gusto, y no tendría problemas en marcharme de Huelva”, concluye.