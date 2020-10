Madrigal y González, con ganas de que llegue el debut liguero del Recreativo este domingo

Luis Madrigal y José Antonio González han comparecido en rueda de prensa para abordar la pretemporada del Recreativo y su debut el domingo ante el Atlético Sanluqueño. El lateral izquierdo ha jugado los cinco partidos de pretemporada (239 minutos), mientras el centrocampista sólo pudo disputar dos (129).

Luis Madrigal iniciará la liga enfrentándose al Atlético Sanluqueño, el equipo del que procede. “Volver al campo donde me han tratado bien para mi es de lujo, es una buena sensación y estoy contento de regresar”. Sobre la derrota en la Copa Federación comentó que “perder contra el Torredonjimeno duele igual que en la liga; era un partido oficial y ya está olvidado y estamos centrados en la liga que es lo que importa realmente”.

El lateral izquierdo del Decano es casi la única posición que no está doblada y su 'competencia' es el canterano David Alfonso. “Es un compañero más y está aprovechando su oportunidad igual que la estoy aprovechando yo, y es el entrenador el que decide quién juega”.

Sobre el Sanluqueño destaca que “es un buen equipo, con jugadores bastante expertos en la categoría, se ha reforzado bien y es un campo muy complicado porque se hacen muy fuertes en casa”.

De su técnico, Claudio Barragán, afirma que “desde que hablé con él cuando fiché vi que tenía las ideas claras, es un entrenador intenso, conoce perfectamente la categoría”.

Para este partido, debido a las circunstancias del covid, la afición del Recreativo no se podrá desplazar masivamente como en otras temporadas. “El año pasado fue espectacular; viví el partido y para nosotros fue el partido que más llenamos el campo, fue un partido muy bonito y me sorprendió un desplazamiento tan masivo de aficionados, había más del Recre que de nuestro equipo”. “Los que se puedan desplazar los animo a que nos apoyen, que vamos a salir a ganar”.

José Antonio González comenta que “la pretemporada ha sido un poco rara para mi, primero con la mano y luego el problema muscular y llevo 10-12 días entrenando a buen nivel; jugué la segunda parte contra el Bollullos y el otro día un poco más de tiempo (en Torredonjimeno, donde fue titular y jugó 84 minutos) y me encontré físicamente mejor, no noté nada en la zona muscular que había tenido lesionada y poco a poco mejor”.

Respecto al debut del Decano el domingo manifiesta que “es el primer partido que se afronta de forma diferente con el objetivo de ir a competir y sacar el partido adelante”. El centrocampista es otro de los recién llegados al equipo, y sobre su técnico destaca que “es fácil hablar de él, todos conocemos el recorrido y la experiencia que tiene tanto como jugador como entrenador; nos pide compromiso, unión y trabajo”.

No creo que hubiera falta de intensidad en el partido ante el Torredonjimeno", asegura González

El centro del campo es la zona donde más competencia hay. “Estamos mucha gente, Dani, Alberto, Matheus, los jóvenes Fran Moyano... todos están trabajando bien, comprometidos y hay que ponérselo difícil al entrenador”.

El equipo ha tenido tiempo para corregir errores y centrarse en el Sanluqueño. “Obviamente hay que corregir los errores del otro día y uno de ellos es la jugada del gol, que es una acción de estrategia; son acciones claves en la categoría y hay que mejorar, y en ello estamos trabajando”.

El encuentro de la Copa Federación dejó un mal sabor de boca entre los aficionados onubenses ya que la imagen del equipo no fue la que se esperaba. “No creo que hubiera falta de intensidad, al contrario; es una competición que el club no quería jugar pero estábamos en un partido oficial; fue igualado y una acción de estrategia decidió”. Con el actual sistema de competición, hay muy poco margen para los errores. “Desde ya trabajamos en mejorar, con ganas de que llegue el domingo y no tengamos que hablar más de estas acciones”.