Luis Madrigal: "No hemos estado a la altura de la afición, solo podemos pedir perdón"

El lateral del Recreativo de Huelva, Luis Madrigal, ha asegurado que, pese a "una temporada que no ha terminado bien, no fue una decepción venir desde el Atlético Sanluqueño, pues vine con tanta ilusión que estoy seguro de que la decisión fue la correcta".

Aun así, reconoce que la temporada ha sido "muy mala" después, sobre todo, de "las expectativas tan altas que tenía, ya que pensaba que los cosas acabarían saliendo bien".

Sobre su participación en el equipo, el lateral zurdo ha recordado que, al principio de temporada, no contaba para el míster y que, "después, cuando se me empezó a dar la oportunidad, lo único que quería era hacerlo bien". Asimismo, preguntado sobre si la presión ha influido en el desempeño del equipo, ha considerado que "no ha sido una causa principal de lo que ha pasado".

Respecto a su futuro, el jugador sevillano ha mantenido que no sabe lo que hará el año que viene, en tanto que "no tengo la cabeza en eso. El verano es muy largo y esperaremos a ver qué pasa". Lo que sí es cierto es que lo que hará será "desconectar de una temporada dura, que nos ha afectado mucho a todos".

Por último, en cuanto a las críticas de la afición, Madrigal ha asegurado que entiende "que la afición muestre su enfado, pues está en su derecho y nosotros no podemos decirles otra cosa que no sea pedir perdón por no haber estado a la altura".