"Llevo desde que salió el calendario contando los días"

Lleva desde julio contando los días que le faltan para un partido "muy especial". Desde que salió el calendario "los dos partidos contra el Recre fueron los primeros que vi". Rubén Gálvez se medirá el domingo a "mi Recre" por primera vez en su carrera deportiva. El de Aracena defendió la portería albiazul durante 87 encuentros a lo largo de seis temporadas. Vivió buenos momentos en sus inicios como canterano en Segunda División, pero también "los peores de la historia en los últimos años, aunque también me siento muy orgulloso de haber estado ahí para defender al club en esos duros años en los que lo pasamos tan mal". El gato de Aracena espera a su exequipo con ilusión y un pellizco, pero con la cabeza fría. Nunca antes se enfrentó al Recreativo. Bromea con que "se me hará muy raro verlos de cara porque estaba acostumbrado a ver los dorsales de mis compañeros...". Sabe que el partido será "muy duro porque los dos llegamos en un buen momento". Advierte, eso sí, que "a partir del domingo a las 20:30 le deseo lo mejor al Recre y que esté lo más arriba posible, pero en Bahía Sur que pierda porque tengo que defender a un club que se está portando tan bien conmigo y al que estoy muy agradecido". Mantiene el contacto con algunos compañeros como Diego Jiménez, con quien incluso "estoy en algún grupo de whatsapp en el que todavía no hemos querido sacar el tema del partido".

En el San Fernando "hemos empezado bien, pero tenemos los pies en el suelo porque sabemos que nuestro objetivo son 30 puntos para amarrar la permanencia y luego ya veremos si podemos pelear por algo más". Diferente ve al Decano. Rubén Gálvez considera que "está en una posición acorde a su plantilla". Ve al Recre "peleando por jugar el play-off si todo va con normalidad". En la distancia no pierde detalle "de los partidos que puedo ver siempre que no coincidamos", por lo que "creo que se ha hecho un buen equipo que va a permitir soñar con pelear por cosas bonitas". Desde San Fernando tampoco pierde tampoco detalle de la situación institucional que vive la entidad. Considera desde su experiencia que "percibo que las cosas se están haciendo mejor ahora".

Bahía Sur vivirá una fiesta del fútbol. Junto al Recre se desplazarán más de 500 seguidores. Para Rubén Gálvez "no es ninguna sorpresa porque soy onubense, recreativista y sé de lo que es capaz nuestra afición". Además, el ambiente en La Isla "es de mucha ilusión en nuestra gente, que es de diez, así que el ambiente será espectacular". Recuerda también que "en San Fernando se habla mucho del partido del año pasado, así que eso hace que haya mucha motivación para el domingo y mucho ambiente".

Su mayor deseo a estas alturas es "poder enfrentarnos en la misma posición los dos equipos en la segunda vuelta en el Nuevo Colombino. Sería tremendo porque significaría que estamos haciendo una gran temporada, aunque nuestros objetivos son muy diferentes. De momento queda muy lejos y hay que centrarse en el del domingo, que va a ser muy complicado para los dos".

Al Recre le espera un San Fernando "con las ideas muy claras, que sabe a lo que juega y pretende ser sólido atrás para aprovechar las ocasiones que tengamos arriba con la calidad que hay en el equipo". Precisamente en la línea atacante hay varios viejos conocidos de Huelva. "Nos hemos juntado aquí unos cuantos", bromea el de Aracena sobre la presencia de Pablo Sánchez, Pedro Ríos y Manu Ramírez. Defiende el cancerbero Rubén Gálvez que "al final la Segunda B la conocemos todos y sabemos que la clave para estar arriba es ser sólidos en defensa, no conceder mucho atrás y luego aprovechar alguna de las que tengas. Está claro que así es como terminas arriba". Prueba de ello es que los dos equipos son los segundos menos goleados del grupo IV con cinco tantos cada uno. "Por ello, vamos a ponerle las cosas muy difíciles al Recre", insiste Rubén Gálvez.