Llamada a la calma

Marc Martínez fue uno de los jugadores que mejor nivel ofreció la pasada temporada. El meta catalán, que llegó a Huelva después de lograr el Zamora en el Grupo III de Segunda División con el Alcoyano, fue de menos a más y terminó siendo determinante en el tramo final de temporada, cuando el Decano luchó por no pasar apuros y sellar una permanencia cómoda tras una campaña muy irregular.

Tal fue el rendimiento del arquero, que clubes de superior categoría se han fijado en él para reforzar sus porterías. Primero fue el Extremadura el que pretendió al cancerbero recreativista y en los últimos días ha sido el también ascendido Elche el que ha pretendido la incorporación del portero albiazul. La salida de Kepa con rumbo al Chelsea y la lesión para varias semanas de Iago Herrerín provocó que el Athletic tuviera que repescar con urgencia a Unai Simón, que había sido cedido al conjunto ilicitano. Ese movimiento de fichas ha dejado al Elche sin portero, con Marc Martínez como una de las opciones que ha barajado con más convencimiento el cuadro del Martínez Valero.

Sin embargo, la postura del Recreativo ha sido clara desde el principio. Marc Martínez se considera pieza fundamental de un proyecto ambicioso y así se lo ha hecho saber al jugador. No obstante, no ha hecho falta tener mucha más conversación con el ex del Alcoyano, ya que el meta se siente cómodo en Huelva y su intención es cumplir su contrato.

Como muestra un botón, ante los rumores surgidos en las últimas horas Marc Martínez se pronunció en las redes sociales al término del entrenamiento matinal. El catalán escribió en Twitter: "Seguimos con el trabajo... En una temporada ilusionante". Un mensaje encubierto que fue claramente descifrado por todas las partes. El recreativismo respiró con tranquilidad tras la declaración de intenciones de Marc Martínez, mientras que en Elche ya han activado otras operaciones que tenían en la recámara para tratar de cerrar su portería antes de que arranque el campeonato liguero.

Así, el Recre no tendrá que preocuparse por sus guardametas, ya que la continuidad de Marc Martínez y el buen nivel ofertado por Álex Lázaro durante la pretemporada garantizan una portería de nivel para el campeonato que arrancará a finales de mes.