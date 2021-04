Leal: "Errores individuales nos están penalizando; hay que corregirlos y ya está"

Antonio Leal se encuentra "bien y con confianza", y espera sacar los tres puntos este domingo ante el Recreativo Granada (18:00,. Nuevo Colombino). "Es un equipo muy fuerte y seguro que nos pondrá las cosas complicadas. Nosotros trabajamos para contrarrestar su juego”.

Reconoce que “errores individuales nos están penalizando, pero hay que corregirlos y ya está; sabemos que es parte del juego y lo que queda es trabajar”.

Los partidos fuera de casa son una asignatura pendiente. “No sabría decir (el motivo); por mucho que lo piense, hay muchos factores y ya llegará el día, lo más pronto posible, que saquemos los tres puntos fuera de casa; mientras el único remedio que hay es seguir trabajando”.

Sobre las críticas del entrenador Carlos Pouso a los jugadore al acabar el partido en El Ejido dice que “cuando habla dice verdades y tiene toda la razón del mundo. El que crea que no está dando el máximo que se espabile y lo dé; si no damos todos el máximo no vamos a sacar esto”.

Reconoce el mal partido del Decano en El Ejido. “No tuvimos muchas ocasiones y no supimos plasmar lo que se trabajó; en la semana tienes las ideas claras, trabajas una cosa y luego llega el partido y te meten un gol y sabiendo la situación que estamos se te hace todo cuesta arriba. No supimos leer el partido”.

Quedan seis finales y las sensaciones no son buenas. “Entiendo que la gente de fuera piense que no podemos sacar esto adelante, pero tanto el equipo como yo no pensamos así; se puede sacar si trabajamos todos, vamos a una y damos el cien por cien. Soy el primero que entiende el enfado de la gente porque es una mala temporada, pero confío en el equipo”. “Hay momentos en lo que incluso dando el máximo los resultados no acompañan; todo el mundo quiere, pero todos tenemos que dar un plus más; hay que dar un poco más y ese es el camino”, añade.

Sobre la dimisión de Manolo Zambrano asegura que “estoy un poco al margen de eso; estamos trabajando pensando en lo nuestro”, que es el partido ante el Granada B. Y sobre las posibles críticas de la afición dice “ellos tienen toda la razón del mundo, y respecto a lo que hagan, el máximo respeto”.