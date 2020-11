Leal: "Jugar con tres centrales es una variante más que nos debe ayudar a mejorar"

El central gaditano del Recreativo Antonio Leal ha atendido a los medios en la mañana de hoy. Lo primero que ha explicado el defensor ha sido la extraña situación que vivió el Decano el pasado fin de semana en San Fernando: "Estábamos en el vestuario para salir, ya a punto de ir a calentar, sabiendo el once... Entró el míster y nos dijo que se anulaba el partido y nos quedamos un poco sorprendido".

Del plan de partido ante los gaditanos también habló el futbolista cedido por el Villarreal, que no quiso desvelar muchos detalles del planteamiento: "Nosotros sabíamos que ellos juegan bien en su campo, que arriba tiene gente buena e intentamos plantear el partido de la mejor forma posible. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y no se pudo". No obstante, Leal terminó confirmando la defensa de tres centrales al decir que "en el Villarreal he jugado varias veces con tres centrales" y explicó que las variantes del sistema harán más competitivo al Decano: "Creo que es un registro más que tenemos que controlar y mientras más variantes controlemos el equipo va a estar mejor preparado para varias cosas. Se trata de probar para seguir creciendo y utilizar los sistemas de la forma que necesitemos".

También tuvo tiempo Leal para explicar la sensación que vivió en su debut en el Nuevo Colombino: "Fue increíble. Saltar al Nuevo Colombino, con la gente, escuchando el himno, el estadio... Yo me quedé flipando. Eso te da una motivación extra y la verdad que estoy muy contento". Para terminar explicando cómo está viviendo el grupo estos quince días sin competicion: "La semana pasada no nos lo esperábamos, pero esa sí. Nosotros nos adaptamos porque el fin de semana pasado tuvimos un contratiempo, pero ya estamos preparando el encuentro ante la Balona, esa es la idea y no hay otra".