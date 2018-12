Larga vida al Decano

Nervios, tensión, incertidumbre... Cualquier intento de calificar lo que se vivió en la tarde de ayer en el Ayuntamiento de Huelva se diluye en la alegría de la afición recreativista que veía como el Decano se salvaba otra vez de una agonía que lo tenía casi sentenciado. De nuevo, el último hálito de vida se convertía en bola de partido, y quien sabe si esta vez la última y definitiva. La emoción y la tensión acumulada estalló en júbilo y lágrimas de una afición que, cansada de sufrir, vio como el equipo de sus vidas seguía adelante una vez más.

En el salón de plenos del consistorio se jugó el que podría haber sido el último partido del Recre. Una auténtica final en la que en vez de balones mandaban la mano alzada de los concejales onubenses –o en este caso el voto nominal como así se decidió durante el debate–. El salón se quedó pequeño ante la cantidad de aficionados que acudieron al debate, muchos ataviados con banderas, camisetas y bufandas, y el corazón en un puño. No faltaron los socios más antiguos de la entidad que ocuparon un lugar privilegiado en primera fila, entre ellos el socio número uno del Recre, Francisco Guil Ruiz.

Tiempo antes de que empezara el Pleno extraordinario que decidiría el futuro inmediato de la entidad albiazul la sala donde se decide el porvenir de la capital y de sus ciudadanos era un hervidero de corrillos y comentarios. Era difícil mantener el silencio entre los congregados. Cada intervención era recibida de una forma u otra según el designio del voto del partido que intervenía. El reloj parecía no querer correr y el murmullo era incesante. Hubiera sido muy berlanguiano que el último partido del Decano del fútbol español se hubiera decidido en un terreno que poco tiene que ver con el césped de un estadio.

Nadie quiso perderse este Pleno, y todo aquel que sentía al Decano en su sangre se encontraba presente. Representantes de las peñas, con su presidente José Antonio Cabrera a la cabeza quien destacó “el día histórico” que se acababa de vivir en la casa consistorial. “Es un día en el que el Recreativo de Huelva acaba de conseguir su estabilidad institucional y económica”. Recalcando que “hemos de tener clarísimo que debemos de trabajar para que haya cuanto antes un comprador que traiga la capacidad económica y de gestión suficiente y que nos lleve cuanto antes a segunda división”.

Es momento de centrarse en lo deportivo y que lo institucional y económico pase definitivamente a un segundo plano, la afición merece centrarse en el juego del equipo en un temporada que a partir de ahora puede llegar a ser esperanzadora. “Mi deseo es que el Recreativo de Huelva jamás vuelva a aparecer en ningún Pleno municipal, sería señal de que tenemos la estabilidad que tanto necesitamos”, sentenció Cabrera.

Una de las presencias más destacas en el salón de Plenos del Ayuntamiento fue la de Antonio Nuñez. El excapitán y referente en el recreativismo quiso estar de lado de la afición en un momento crucial para el futuro inmediato del club. Como un recreativista más, Núñez vivió con intensidad la decisión del rescate municipal al Recreativo de Huelva. “Era una decisión muy importante la que se tomaba aquí para el futuro del Recreativo y parece que ahora todos los recreativistas podemos respirar un poco más tranquilos”, fueron las palabras de Núñez tras salir adelante la votación, “ esperemos que a raíz de esto las cosas vayan hacia delante, hacia arriba y poco a poco se acabe ya tanto sufrimiento”.

También estuvo presente en el debate previo al final de año, Manolo Zambrano, presidente de la entidad albiazul que definió la jornada como un día histórico. Una tarde que había vivido “con la lógica intranquilidad e incertidumbre de estar jugándonos nuestro futuro. A esta generación le ha tocado luchar y pelear por mantener el decanato y por ser los primeros”. En su opinión, ayer se puso “la primera piedra para que esto siga muchísimos años más adelante”. En cuanto al futuro inmediato del club, Zambrano quiso ser cauto, y destacó que “es muy diferente tener la obligación de venderlo al primero que pasa a ahora poder estar con más estabilidad. Parece lo mismo pero es muy diferente, y con lo que se ha votado posiblemente estemos en una posición mucho más ventajosa y se podrá escoger bastante mejor al futuro comprador”.

Alejandro López, directivo del Trust, otro de los colectivos presentes, resaltó que “estamos muy emocionados. Ha sido un resultado esperado pero también teníamos el temor de no saliera adelante la propuesta. Creemos que es justo porque el Recreativo en estos 129 años de historia ha dado muchísimo a Huelva y si ahora está en un momento débil creo que es justo que la ciudad lo ayude. Y para venderlo a gente seria y de una forma sensata antes hay que estabilizar al Recreativo”.

Juanma Garrido, colaborador de Huelva Información, voz autorizada dentro del recreativismo, enfatizó en que “cuando empezó todo el proceso del rescate y el club estaba todavía en manos de Comas recuerdo que dije que lo más triste de la historia de Huelva era dejar morir al Recre. Y aunque está costando una barbaridad seguir dejándolo con vida es para sentirnos orgullosos, por la afición, por los jugadores que lo han dado todo a cambio de nada, por los empleados, por los trabajadores”.

Toda la afición del recreativo coincide, y entre ellos Juanma Garrido que “lo que tiene que pasar a partir de ahora es una estabilidad absoluta. Corregir muchos errores que se han cometido, no volver a estos tiempos de zozobra, y a ver si de una vez políticos, consejo de administración, junto a la afición empiezan a mantener al Recre donde realmente se merece”. En lo deportivo, Juanma Garrido consideró que “estamos en una temporada en la que, porqué no, se puede soñar. Es muy difícil subir, pero con una buena plantilla, con un buen entrenador, con la afición y la ciudad de Huelva detrás, porqué no se puede llegar a algo más”.Un día grande para Huelva, un día histórico para el recreativismo. El Abuelo tiene aún muchas historias que contar.