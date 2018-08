La LFP muestra sus dudas y pide más información

La noticia saltó horas antes de la presentación de Krypteia Capital. El informe de la LFP sobre el plan de viabilidad presentado por Krypteia Capital para el Recreativo ponía en duda, según destapó Huelva Información, que la propuesta del grupo liderado por Javier Jiménez fuese factible y exigía información adicional para demostrar que el proyecto tenía base.

En sus conclusiones, la Dirección General de la LFP consideraba que el plan se basa en una cifra de ingresos "por encima de lo razonable". Añadía además que no se ha aportado "garantía o justificación de dichos ingresos". Destaca igualmente como insuficiente la aportación inicial programada de 1,5 millones de euros cuando las necesidades a corto plazo del club son mucho mayores. Junto a todo ello, denuncia que "no se ha aportado un plan para el club en caso de no ascenso".

En su informe, la LFP reclamaba que el plan se centrase en garantizar los fondos mínimos iniciales y que dicha inyección se realice a la firma de la compra, plantear un escenario de ingresos y gastos en Segunda B, determinar los recursos destinados para garantizar el pago de la deuda y plantear un coste de plantilla que permita al Recre pelear por subir a Segunda A, ya que de lo contrario no es realizable. Le daba a Krypteia de plazo hasta el próximo viernes a las 14:00 para despejar todas las dudas.

La noticia centró buena parte de la exposición posterior de Krypteia Capital. Su consejero delegado, Óscar Romero, aseguró que "hemos recibido el informe a las seis de la tarde, tenemos toda la documentación que nos reclaman y la aportaremos". Las dudas de la patronal del fútbol "no nos preocupan para nada". Como aspirantes a la compra "cumpliremos con todo lo que nos pidan". Señaló que "daremos toda la información a la Mesa de Contratación antes del viernes". Sobre las cantidades a las que alude el informe insistió en que "tenemos acuerdos firmados con diferentes empresas y patrocinios cerrados que aportaremos para comprobar que ese dinero llegará al Recre".

Sobre la falta de un proyecto para el equipo en Segunda B justificó la ausencia en que "se nos pedía un plan que se ajustase a los ratios de la LFP para el pago de la deuda si ascendíamos, pero si nos lo piden para Segunda B lo aportaremos sin ningún problema".

La LFP, en base a los ingresos medios de otros clubes y los precedentes del propio Recre, pone en duda que sea capaz de generar las cantidades que fija en su plan de viabilidad. Krypteia defendió que "lo tenemos firmado y hay acuerdos por la publicidad de la camiseta por 300.000 euros porque esto es el Recre y la marca Recre tiene un poder intangible brutal que vamos a aprovechar para generar ingresos".