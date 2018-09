Krypteia reclama la devolución de su préstamo

Krypteia Capital asume que su futuro no pasa por el Recre tras ser descartado en dos ocasiones de la carrera por la compra de la entidad en menos de dos meses y reclama el pago íntegro del préstamo realizado al Decano en junio como precio a su salida del club. Para ello le envió un burofax remitido a la entidad el pasado 29 de agosto y con un plazo de cinco días para pagar que ayer hizo público la Cadena Ser, más una serie de gastos administrativos. En total exige 476.503,35 euros. El documento firmado por Jacobo Gallego y dirigido al presidente, Manolo Zambrano, y al secretario, José Antonio García Zambrano, señala que dicha cantidad debió ser pagada "el día 27 de agosto de 2018 a tenor de la estipulación segunda de la escritura firmada el 28 de junio de 2018". Fue enviado el mismo día en el que el alcalde, Gabriel Cruz, hizo pública la decisión de la Mesa de Contratación de declarar desierta la venta del Recre en clara respuesta al anuncio del Ayuntamiento y por lo tanto ya estaría vencido. Por su parte, diariodehuelva.es señala que Krypteia exige el pago inmediato de 300.000 euros del total.

La cantidad reclamada corresponde al préstamo que permitió al Decano afrontar el pago de su deuda con AFE y evitar el descenso de categoría. En el plan presentado inicialmente contemplaba convertir esa cantidad en acciones de la sociedad si se convertía en adjudicatario. Tras los dos rechazos a su oferta de compra, Krypteia Capital asume que no podrá adquirir el club y reclama que se le devuelva el dinero aportado. La sociedad que encabeza Javier Jiménez no quiso hacer declaraciones y se emplazó a una rueda de prensa una vez concluya de forma oficial todo el proceso, aunque a través de las redes sociales emplazó a varios aficionados que le cuestionaron a la publicación de la documentación referente al crédito en cuestión y defendió su posición como acreedor de la entidad. En caso de no ser satisfecho el pago, Krypteia anunció por medio del burofax al Recre que "actuaremos en las instancias judiciales". El Decano puso como garantía del préstamo varias parcelas de la Ciudad Deportiva, según albiazules.es.

Fuentes de la entidad albiazul consultadas por este diario se mostraron "muy tranquilos" con la reclamación presentada por Krypteia Capital a quien aseguran "respetamos y si considera que debe reclamar está en su derecho de hacerlo".