Krypteia defiende su proyecto pese a las dudas de la LFP

Krypteia Capital rompió su silencio ante medios y afición con una rueda de prensa en la que ha defendido su proyecto, ha asegurado que posee la capacidad para sacar adelante al Decano y que despejará las dudas del informe de la LFP desvelado por este diario antes del próximo viernes a las 14:00. Lo ha hecho en un acto multitudinario que ha contado con la presencia de representantes de las peñas, del Trust y aficionados. La sociedad que aspira a hacerse con el control del 90% de las acciones de la entidad albiazul ha estado representada por Jacobo Gallego, como presidente, Óscar Romero, como consejero delegado, y Javier Jiménez, como responsable deportivo.

Tras una exposición audiovisual del proyecto que ha girado alrededor del valor social del Decano y su impacto emocional, le ha correspondido a Óscar Romero presentar el proyecto a los onubenses. El consejero delegado de Krypteia ha incidido en el valor del decanato como activo para el desarrollo comercial y la capacidad de su grupo para sacar adelante al Recre de su crisis actual. Sin concretar los "mecanismos", palabra muy utilizada durante toda la intervención, ha asegura que tendrán la capacidad para responder a los compromisos de pago del Decano y que su gestión girará en la posibilidad de generar ingresos. Romero ha asegurado que "no nos preocupa la deuda" y que si firma asumirán "todos los pagos que exige el pliego". Sobre las dudas que expresa el informe de la LFP desvelado por este diario ha afirmado que su grupo "las resolverá" antes de que finalice el plazo del próximo viernes a las 14:00 y que "no nos preocupa".

Tanto la Federación de Peñas como el Trust de Aficionados le han expuesto las dudas que genera el proyecto por la falta de información concreta de las fórmulas de pago y han exigido garantías de que Krypeteia cumplirá con sus compromisos. Romero ha defendido "nuestra solvencia porque gestionamos 350 millones de euros a través de diferentes negocios y estamos regulados por la CNMV". Sobre los pagos inmediatos ha afirmado que "los afrontaremos y los que se puedan negociar los negociaremos para llegar a acuerdos que liberen al club de sus problemas de tesorería". Rojas insistió en la falta de un escenario en Segunda B en el plan y en la fórmula concreta para inyectar dinero. Romero descartó la ampliación de capital como posibilidad a corto plazo y se limitó a hablar de "cualquier otra fórmula como préstamos o patrocinios". Sobre la falta de un plan en Segunda B ha defendido que "no nos lo pidieron y por eso no lo hicimos, pero no nos preocupa porque lo aportaremos". Además, ha asegurado que "tenemos un acuerdo con Eurosamop que no afecta al Recre". Tanto Óscar Romero como Javier Jiménez han destacado el papel de Eurosamop en la gestión.