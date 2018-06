Krypteia Capital impugnará la adjudicación de la venta

La sociedad Krypteia Capital presentará en las próximas horas un recurso de reposición a la decisión de la Mesa de Contratación sobre la venta del 90% de las acciones del Recreativo. La firma que encabeza Javier Jiménez defiende que la decisión de excluirle de la puja por el Decano no se ajusta a Derecho por lo que la impugnará en el plazo que fija la ley. El propio Jiménez confirmó ayer a Huelva Información que "vamos a defender nuestros derechos".

Las partes recibieron en la jornada de ayer la notificación oficial de la Mesa de Contratación, por lo que "en las próximas horas se presentará el recurso en el que ya estamos trabajando". Jiménez defiende que "nuestra propuesta se ajustaba a lo que exigía el pliego, estaba debidamente documentada y no entendemos no sólo que no se nos adjudique la venta sino que ni siquiera se nos admita".

"Nuestro interés en el Recreativo es absoluto y vamos a defender nuestros derechos"

El empresario madrileño aclara que "ni siquiera se entendió nuestra oferta porque nosotros no ofrecemos 100.000 euros en Segunda, sino que es la mejora que proponemos". Así, en el primer año en caso de ascenso "afrontamos el pago del 15% que fija el pliego más esos 100.000 euros de mejora siempre supeditado a criterios de competición". Jiménez defiende que "nuestra oferta responde a la prudencia empresarial mientras la elegida es temeraria porque habla de pagar la deuda en un año sin tener en cuenta el control financiero de la LFP". En este sentido, insiste en que "conozco perfectamente cómo funcionan los mecanismos de control de la Liga porque he trabajado muchos años en ellos en mi etapa en el Córdoba y sé que son los clubes los que deben generar sus propios recursos para pagar sus deudas, no puede llegar nadie y pagar sin más como pretenden".

Para argumentar su propuesta, Krypteia acude a "la documentación que nos facilita el club, a todos los datos que nos ofrecen, nos reunimos con la empresa que actualmente lleva la gestión del club y lo único que ponemos en la oferta como pura prudencia empresarial es que no nos hacemos cargos de pasivos ocultos no recogidos por la ausencia de auditorías recientes ni de litigios abiertos como el de la expropiación, porque lo contrario sería una temeridad".

La decisión de impugnar la venta implica que "nuestro interés en el Recreativo es absoluto y vamos a luchar por hacernos con las acciones. No nos vamos a cruzar de brazos". Critica a su rival, Zephir Homes, porque "no es normal querer la información a posteriori, nadie compra una cosa primero y luego se preocupa de su estado".