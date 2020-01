Kleandro: "Todos los jugadores de mi edad querrían jugar en el Recre, es un club grande"

El Recreativo ha presentado a su última incorporación, el albanés Kleandro Lleshi, internacional sub 21 con su país, que llega con hambre y con ganas de aportar. Llega cedido hasta final de temporada pro el Leganés.

Juan Antonio Zamora, secretario técnico del Decano, aseguró que “Kleandro debutó ante el Osasuna debido a las bajas que tenía el equipo. Pertenece al Leganés, al que agradecemos el trato recibido, las facilidades para su cesión y la agilidad que ha tenido a la hora de tramitar toda la documentación para que pudiera debutar en la Copa del Rey. Es un futbolista que desde joven lo firmó el FC Barcelona para las categorías inferiores, pero tuvo que salir a Portugal, después jugó en Oviedo y fue comprado por el Leganés. Su posición natural es medio centro y también ha jugado de central”.

En sus primeras palabras, en castellano, Kleandro aseguró que “todos los jugadores están encantados de venir a un club tan grande como el Recreativo; he visto una oportunidad buena para ayudar al equipo y que el equipo me ayude. Soy joven y es una categoría en la que puede disfrutar de jugar al fútbol”.

En su estreno ante el Osasuna “me sentí muy a gusto, la afición me trató muy bien y le doy las gracias. El ánimo del todo el equipo está bastante alto y queremos sumar el mayor número de puntos posibles para alcanzar el objetivo de disputar los play offs, y si tenemos suerte, subir”.

El jugar en Segunda División B “no lo veo como un paso atrás, es un paso bueno, porque es el Decano del fútbol español y todos los jugadores de mi edad querrían jugar aquí, es un club grande y muy profesional”, añade.

Sobre sus cualidades, se define como “un pivote defensivo; en Fuenlabrada y Leganés he jugado también algunos partidos de central, estoy cómodo en la parcela defensiva. He hablado con el entrenador e intentaré dar lo máximo a este equipo y aprovechar todas las oportunidades que me puedan dar”.