El consejo de administración quiere celebrar la junta de accionistas en diciembre

El consejero del Recreativo José Antonio García Zambrano explicó ayer que la intención del club onubense es convocar una junta de accionistas para el próximo mes de diciembre. “Se están ultimando las auditorías siguientes al ejercicio 2014-15, que ya sabemos que es la temporada complicada, la que ha dado más problemas a la hora de hacer una reformulación de cuentas y tener esa temporada como punto de partida para las siguientes. Esperamos poder convocar la junta de accionistas antes de finalizar el año, aunque no doy una fecha exacta porque todo dependerá de que los auditores nos comuniquen que el trabajo ya está terminado y poner la documentación a disposición de los accionistas, como es preceptivo”. El club lleva más de dos años sin celebrar una junta de accionistas, ya que la última fue en octubre de 2016 cuando se aceptó por unanimidad el nombramiento del consejo de administración presidido por Manuel Zambrano.

Sobre la famosa auditoría forense, el consejero albiazul aseguró que “está terminada, lo que pasa es que hay un deber mutuo de colaboración entre los auditores que tiene el club y de la auditoría forense y de momento no se puede hacer público el resultado en tanto en cuanto no esté ese tema resuelto. Nosotros no tenemos todavía el informe encima de la mesa”.En cuanto a la auditoría de la campaña 2014-15, cuando aún Pablo Comas controlaba el club antes de la expropiación de las acciones de Gildoy España por el Ayuntamiento de Huelva, explicó que “el trabajo ha sido arduo. Ya sabíamos anticipadamente la complejidad. En la anterior ocasión no se pudo hacer ni siquiera un informe por falta de documentación. Teníamos esa dificultad, la ausencia de documentación que o no se entregaba cuando se solicitaba o bien no estaba siquiera en la sede del club”.

“El objetivo es darle solución al tema de los pagos a los trabajadores lo antes posible”

García Zambrano habló también sobre el comunicado que emitió la semana pasada el consejo de administración recreativista, en respuesta a la denuncia efectuada por la plantilla y el cuerpo técnico tras el partido de hace dos domingos contra el Atlético Malagueño motivada, entre otros asuntos, por los impagos que sufre el plantel, de entre dos y tres meses, debidos a los problemas económicos que arrastra el club. “Respecto a las ejecuciones que están viniendo del Juzgado de lo Social eran previsibles porque teníamos identificadas cuántas son. Lo que no esperábamos es que fueran a reunirse en el mismo mes diversas ejecuciones, prácticamente una tras otra, lo que nos ha dejado las cuentas del banco prácticamente sin fondos ningunos. No nos han dejado margen de maniobra ninguno entre septiembre y octubre para poder ir atendiendo pagos tan perentorios como por ejemplo son las nóminas de los trabajadores. Seguimos teniendo constancia de que hay procedimientos que todavía están por venir y esa dificultad la vamos a tener de aquí hacia adelante. Va a ser un caballo de batalla de este consejo de administración”.

El consejero recreativista afirma que la auditoría forense “ya está terminada”

En cuanto al comunicado de la semana pasada en el que el consejo criticaba a Eurosamop, García Zambrano manifestó que “hay que tener en cuenta que existe un contrato de gestión por parte de Eurosamop que contempla la gestión integral de lo que es la realidad del club presupuestaria, social e institucional. Lógicamente sí se le hace ver que el hecho de que la plantilla (aunque es potestad de ellos su organización), tenga un sobrecoste puede conllevar el peligro de que no se puedan atender los pagos porque no genere el club los suficientes beneficios como para poder atender y cumplir sin problemas el tema presupuestario. Esa es una de las diferencias que hay con esta empresa”.

El dirigente recreativista resaltó que “desde el consejo de administración se está trabajando denodadamente en buscar recursos para que lo antes posible podamos cumplir con los pagos no sólo de la plantilla y de los trabajadores del club sino también a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, porque eso es responsabilidad de este consejo de administración, y los más interesados en ir cumpliendo con este tipo de pagos somos nosotros”.

“Eurosamop por contrato tiene la mayor parte del trabajo de la búsqueda de recursos económicos para el club –comentó–, e igualmente nosotros no estamos de brazos cruzados e igualmente estamos buscándolos por donde sea. La propiedad trabaja por su lado y nosotros por el nuestro porque también somos responsables de los pagos. El objetivo es darle solución a este tema lo antes posible”.

García Zambrano también habló del Trofeo Colombino, que ha sido aplazado sine die. “De momento hay un compás de espera porque el césped no anda muy bien todavía, pero deseamos que se celebre sí o sí antes de que acabe el año. No puede ser de otra manera”.