Juanma Rodríguez: "El Cádiz B no es el típico filial, es muy competitivo y sabe cerrar los partidos"

El Recreativo de Huelva regresa mañana a su feudo después de un mes sin jugar como local, si bien las restricciones marcadas por la Junta de Andalucía impiden la presencia de aficionados en los estadios. La última vez que el club albiazul disputó un partido en casa lo hizo ante el Atlético Sanluqueño, encuentro que se saldó con una victoria en los minutos finales.

El Decano recibe mañana al Cádiz B, partido que corresponde a la última jornada de la primera vuelta y que tuvo que ser aplazado por positivos en Covid-19 en ambas plantillas. Tras sacar un punto en el choque disputado el pasado fin de semana en La Línea, el conjunto que dirige Antonio Calle busca regresar a la senda de la victoria en el que será el primer encuentro que dirigirá el técnico en el Nuevo Colombino.

Juanma Rodríguez, segundo entrenador del Recreativo de Huelva, ha advertido en rueda de prensa del nivel "altamente competitivo" que ha demostrado el filial del Cádiz durante la presente temporada. Ha reconocido que el rival "no es el típico filial", dado que la plantilla tiene "mucha calidad y sabe cerrar los partidos".

A este respecto, Rodríguez es consciente de la "incógnita" que supone enfrentarse a un club que "conocíamos a la perfección, pero que acaba de cambiar de entrenador". Por ello, el Decano trabaja para responder a las nuevas formas de atacar y defender que pueden surgir por la llegada de un nuevo míster.

Sobre el calendario, Juanma Rodríguez ha insistido en que en el fútbol "es una temeridad vaticinar el futuro", por lo que "nuestra concentración está puesta en el partido de mañana y en conseguir una victoria más en nuestro campo". De hecho, ha recordado que el "complicado" calendario de este año es una razón más para ir partido a partido, en tanto que "hemos tenido dos partidos en 54 días y ahora, en cambio, tenemos muchos encuentros en pocas semanas".

En cualquier caso, la pretensión del equipo es "continuar la dinámica positiva como local". Si bien reconoce Juanma Rodríguez que es un "hándicap" el hecho de no poder contar con "una afición que siempre alienta", el escenario "sigue siendo favorable porque, al fin y al cabo, estamos acostumbrados a entrenar en él.

Respecto a la convocatoria para el encuentro de mañana, el segundo entrenador albiazul ha explicado que la evolución de David Alfonso y Dani Molina es "positiva" y, aunque "han transcurrido pocas horas desde el último enfrentamiento, estamos muy contentos con las sensaciones de ambos".

El que sí causará baja será Seth Vega, quien no podrá disputar el partido con motivo de la cláusula del miedo en su contrato de cesión. Aun así, Antonio Calle "no cambiará el dibujo demasiado", dado que "todos los jugadores son competitivos y están comprometidos al 200%. Cualquiera lo hará a un gran nivel".

A modo de balance del último encuentro ante la Balona, Juanma Rodríguez ha asegurado que la "buena noticia fue el resultado, pues es un rival muy sólido y que no había perdido en su campo. Conseguimos romper la dinámica negativa de derrotas fuera de casa y creo que, pese a que no tuvimos mucho tiempo para trabajar, dejamos buenas sensaciones". A su vez, ha añadido que "fuimos competitivos, serios y buenos en defensa. Prácticamente, no pasamos apuros hasta el penalti y fue una buena puesta en escena".