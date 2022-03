Juanjo Mateo, un lateral con gol en el Recreativo

Juanjo Mateo, tras marcar el 1-1 el pasado domingo en Pozoblanco, se ha convertido en el tercer máximo realizador del Recreativo de Huelva, igualando a Peter con 6 goles, siendo superado únicamente por Juan Delgado y Adriá Arjona, pichichis albiazules con 9 dianas. El hecho no tendría relevancia si no fuera porque es defensa; y no un central que pueda lanzar faltas o penaltis, o subir en los saques de esquina, sino un lateral derecho con amplio recorrido y que además defiende.

El sevillano de 26 años es una de las ‘armas secretas’ con las que Alberto Gallego rompe las defensas rivales y desatasca los partidos (casi todos sus goles suelen ser el 1-0 para el Recreativo), ofreciendo un rendimiento sobresaliente que muy pocos esperaban.

Su gran resistencia física le permite recorrer una y otra vez la banda para plantarse en el área rival y culminar las jugadas como el mejor delantero centro. Además, pese a no ser un jugador corpulento ni tener una elevada estatura, sabe buscar su sitio en el área y rematar impecablemente, como lo prueba el hecho de que la mitad de sus goles fueron de cabeza.

Juanjo Mateo se ha convertido en un jugador fundamental en el esquema de juego albiazul; lleva disputados 24 partidos, 23 de ellos como titular y 21 completos, con un total de 2.047 minutos en los que ha recibido 6 tarjetas amarillas. Sólo le superan en minutos el meta Rubén Gálvez (2.430), Ismael Barragán (2.362), Adriá Arjona (2.168) y Manu Galán (2.134).

Sus seis tantos los ha logrado ante el Puente Genil (2-0, anotando el primero en el minuto 28); en la visita a Los Barrios (0-2, desatascando el choque en el 56’); ante el Pozoblanco en el Nuevo Colombino (3-2, con un doblete decisivo, poniendo el 1-0 en el 39 y el 2-0 en el 43); a domicilio con el Xerez CD (0-2, abriendo la lata en el 41) y el domingo en Pozoblanco (1-1, logrando el empate en el 80).

En el mercado de invierno el Decano reforzó el lateral derecho con la llegada de Cancelo (sólo un partido como titular desde su llegada, con 107 minutos en total), pero Alberto Gallego lo tiene claro y no hay debate, al menos por el momento: la banda derecha tiene dueño, un Juanjo Mateo que brilla con luz propia, siendo clave en la gran temporada del equipo.

Por otro lado, la plantilla del Recreativo de Huelva disfrutó ayer de un día de descanso y regresará hoy a los entrenamientos para preparar el derbi del domingo contra el Cartaya (17:00).

El equipo trabajará desde hoy hasta el sábado incluido en su Ciudad Deportiva, en sesiones matinales desde las 10:30. Para el derbi Alberto Gallego podría contar con toda su plantilla si se confirma la recuperación del central Pablo Gallardo.