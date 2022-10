Juanjo Mateo: "Si logramos dos victorias seguidas todo se verá de otra forma"

Juanjo Mateo sigue siendo un jugador fundamental en el Recreativo de Huelva; el lateral derecho mantiene el protagonismo que tuvo la pasada campaña y es el segundo jugador con más minutos (546) tras Rubén Gálvez. Confía en que la victoria sobre El Ejido “sea un punto de inflexión, porque veníamos de cuatro jornadas sin ganar; la semana de trabajo se afronta mucho mejor tras un triunfo y más si llega en el minuto 95”.

La clave para la recuperación es “seguir trabajando y corrigiendo errores, potenciar lo que estamos haciendo bien y mirar hacia delante, no nos queda otra. El partido del domingo va a ser muy complicado y debemos mostrar nuestra mejor versión”, destaca.

El Decano se mide en las próximas jornadas a dos filiales de la zona baja, Recreativo Granada y Cartagena B: “Mentalmente nos ha venido bien ganar en el 95, a ver si así cogemos confianza. No hay que fiarse de los filiales porque tenemos el recuerdo del Betis Deportivo (derrota) y el Cádiz Mirandilla (empate); tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos traernos los tres puntos”.

Juanjo Mateo cree que “la confianza es vital; un futbolista tiene que tenerla para hacerlo mejor cada domingo; el aspecto mental es importante porque sabemos dónde estamos y lo que queremos”.

Da la impresión que muchos jugadores juegan agarrotados, con miedo a fallar, pero no es el caso del lateral. “Intento hacerlo lo mejor posible cada domingo, y como dije en mi presentación, dejarme la piel en cada entrenamiento y en cada partido, es mi estilo de vida y lo seguiré haciendo. Este partido que hemos ganado en el 95 puede ser clave para que a partir de aquí mostremos nuestra mejor versión”. “He empezado la temporada de menos a más, acostumbrándome al nuevo estilo de juego. Me da igual jugar con 4 o con 5 atrás, tengo que adaptarme y hacerlo lo mejor posible”, añade.

El partido ante El Ejido fue una final, ahora en Granada es una oportunidad para crecer y subir en la clasificación. “Sabemos en la categoría que estamos y todos los partidos son importantes, cualquier rival te complica la vida y debes dar el 100 por 100 para ganar. Vamos a Granada a ganar, a intentar encadenar dos victorias seguidas como al principio (Yeclano y San Roque de Lepe) y si lo logramos todo se verá de otra forma”, concluye.