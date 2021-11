Juan Palma: "El Recreativo es un pedazo de equipo y si encima le concedes algo, te mata"

Juan Palma felicitó a su equipo por el trabajo realizado y al Recreativo por la victoria. El entrenador del Cartaya manifestó que la expulsión fue clave: “Fue un forcejeo, mi jugador mete mucho los brazos pero son jugadas que pueden pasar perfectamente por amarilla, es un lance del juego aunque la quiero ver más tranquilo por televisión. Ha sido determinante, aparte de que el Recreativo es superior a nosotros como club y como entidad, pero con un 0-1 y uno menos 50 minutos... eso condiciona”.

El técnico del conjunto rojinegro asegura que “la categoría es muy dura, lo dije desde el principio, cuesta muchísimo sumar puntos, por lo menos para los que vamos a estar en la zona de abajo. Y luego están los pequeños detalles. El Recreativo es un pedazo de equipo y si encima le concedes algo, te mata. El 0-1 llega en un saque de banda, prolongación y al despejar mi defensa da en el pecho del rival y el balón entra; en el 0-2 sabíamos que el Recre está cómodo en las transiciones y nos ha hecho mucho daño; es cuestión de corregir cosas. Tenemos que sumar 16-17 puntos al final de la primera vuelta (ahora tiene 11) y viene una semana clave con enfrentamientos ante Tomares, Utrera y Ceuta B, tres partidos en siete días”.

Sobre el derbi, comentó que “ha sido competido, disputado, más de lucha que de juego, con mucha entrega, ímpetu, ha faltado un poco más de fútbol por parte de ambos equipos, aunque lo primero que he preguntado al acabar el partido es si había pasado algo en la grada y me voy muy satisfecho con el comportamiento de la gente, de Cartaya y de Huelva, y me llena de satisfacción que recibamos al Recreativo como se merece; felicitarle por la victoria y nosotros, a seguir sufriendo hasta el final de la Liga”.

Juan Palma valoró que “le hemos competido al Decano; no hemos llegado mucho a gol, pero hemos peleado más de 50 minutos con uno menos y eso tiene mucho mérito. Me voy satisfecho porque el equipo ha tenido casta, entrega, en el campo hubo deportividad y la gente ha mostrado respeto hacia el rival. Nosotros jugamos en otra liga, por la parte de abajo, y ahora vienen rivales directos y no podemos fallar. Ha sido un día histórico, un día después de mi cumpleaños, y no sé si lo volveremos a vivir. Felicito a Alberto Gallego porque está haciendo un gran trabajo y al Recreativo, para mi el claro favorito para lograr la primera plaza. Es un equipo compacto, muy práctico”.