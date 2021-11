Juan Delgado y su idilio goleador en el Recre

Cuando un delantero está en racha le entra todo. Lo sabe cualquiera que haya jugado al fútbol más allá de las pachangas de la playa. Es una máxima que se cumple sí o sí. Es la del nueve una posición peculiar, que vive de impulsos y estímulos, que salvo casos extraordinarios vive a base de fases dulces que compensan las sequías. La confianza y la seguridad son determinantes en una demarcación que define los partidos. Los delanteros son así y en el Recreativo bien lo saben Juan Delgado.

Juan Delgado atraviesa su mejor momento de la temporada. El atacante se ha asentado en la titularidad en los últimos siete encuentros, en los que ha demostrado su enorme capacidad para hacer gol. Una bendición para el Recre, que además perdió a su otro futbolista de referencia como es Chendo Alarcón.

Desde que marcó contra el Sevilla C, ha encontrado esa vena goleadora que además le ha permitido sumar muchos puntos a los albiazules. No fue un comienzo fácil para el atacante. Ha jugado en todos los partidos de liga, pero no fue hasta el punto de inflexión de la visita al Jesús Navas cuando reivindicó su papel protagonista. Ya se había estrenado en Lebrija en la victoria contra el Antoniano. Sin embargo, tras marcar al Sevilla C todo cambió. Logró un doblete contra el Xerez y volvió a marcar el domingo un tanto fundamental para ampliar la ventaja en el liderato.

En este Recre coral han marcado ya once futbolistas. Sin embargo, tres futbolistas se reparten el mayor protagonismo. Juan Delgado es el pichichi con cinco goles en 12 partidos, seguido por Víctor Barroso y Juanjo Mateo, con cuatro cada uno. Juan Delgado marca cada 37 minutos mientras sus compañeros lo hacen cada 42. Peter, Chendo y Terán, con tres goles marcados cada uno, completan la tabla de los artilleros destacados.