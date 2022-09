Juan Delgado y Álex Moreno son los descartes del Recre

Juan Delgado y Álex Moreno no serán futbolistas del Recreativo de Huelva este temporada. De momento no es oficial, puesto que se está resolviendo su situación con el club. Aun así, ambos fueron los dos jugadores que no saltaron al césped durante la presentación de los equipos del Decano en la noche de ayer en el Nuevo Colombino.

Sobre todo es sorprendente lo de Juan Delgado puesto que renovó con el Recre y era un jugador que se contaba con él para la temporada que arranca este sábado en el Nuevo Colombino frente al Yeclano. En las próximas horas habrá un comunicado oficial por parte del club, antes el Recre sigue resolviendo la situación con ambos jugadores.

Por último, hoy se cierra el mercado de fichajes. Ayer se hizo oficial la incorporación de Dopi, delantero centro, y se está a la espera de saber si llega alguien más o no a las filas recreativistas.