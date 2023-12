Josiel Núñez, sobre el posible interés de otros equipos: "Quiero estar mucho tiempo en el Recre"

Josiel Núñez despeja cualquier tipo de dudas. Finalizará su temporada en el Recreativo de Huelva y "ojalá sean más", aseguraba este miércoles en rueda de prensa en el estadio Nuevo Colombino. Subrayaba así que no sabía nada de intereses de otros clubes, pero insistía en que "mi familia y yo estamos muy cómodos en Huelva y en el Recre"

El panameño, fijo para Abel Gómez en todos los partidos, no jugará hasta 2024 después de ver la quinta amarilla en el encuentro ante el Linares, una tarjeta que, a su juicio, "no era". No quería entrar en detalles, pero afirmaba estar en desacuerdo con un árbitro que le dijo que era "una entrada temeraria". Es por ello que ahora le toca ver el partido desde la grada, una circunstancia que le permitirá "empezar el año más tranquilo, sin tarjetas amarillas".

Aun así, para el centrocampista no hay vacaciones, pues "estoy trabajando siempre para seguir en un buen estado de forma y ayudar a mis compañeros en el terreno de juego", en los que deposita su total confianza para el partido de este sábado ante el Recreativo Granada.

Núñez aseguraba, además, sentirse muy cómodo con Luis Alcalde y David del Pozo. "Soy el equilibrio entre ellos, nos complementamos muy bien", apuntaba, toda vez que destacaba lo bien que funciona con Del Pozo, "que siempre me echa una mano y, además, puedo darle más libertad para su llegada al área". No solo está cómodo con sus compañeros de posición, sino también con el míster. Factores que se traducen en que "estoy en mi mejor estado de forma desde que llegué a Huelva y espero seguir dando un rendimiento más alto", sostenía.

El optimismo envuelve el carácter de Josiel que, aunque reconoce que Abel Gómez aún no les ha hablado de promoción de ascenso, apunta que "somos adultos y sabemos que estamos a un punto de entrar en los play offs". "Sabemos que se puede porque tenemos un grupo fenomenal y somos conscientes de lo que somos capaces". Que nadie dude de que "miramos siempre hacia arriba", explicaba.

Preguntado por su posición, para la cual no hay un jugador de reemplazo similar, el panameño señalaba que "el míster fue quien hizo la plantilla y sabe como manejar a los jugadores, por lo que ausencias como la mía seguro que se resolverán bien, como sucederá este sábado contra el Recreativo Granada".

Al filial nazarí "no hay que darles ni un poco de vida", proseguía el centrocampista y recuerda que el Mérida, "con varias derrotas consecutivas e inferioridad numérica, nos sacó un empate. Cualquier equipo puede ganarte en Primera Federación", finalizaba.