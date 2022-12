Josiel Núñez: "El Recre no baja su nivel tras el descanso, el otro equipo también propone"

Josiel Núñez es una pieza básica en el centro del campo del Recreativo de Huelva; ha disputado los 13 partidos que se llevan, 11 de ellos como titular, y es uno de los cinco jugadores del equipo que supera los 1.000 minutos (1002) junto a Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán y Adriá Arjona.

El panameño no cree que el Decano baje su rendimiento en las segundas partes: “No bajamos, sino que el otro equipo también propone, porque tiene sus opciones cuando hay una distancia corta en el marcador, salen a hacer su partido y nos toca contrarrestarlo y llevarlo a nuestro terreno que es tener la pelota”.

Volver a la senda de las victorias tras los empates ante Utrera y Sevilla Atlético era casi una obligación. “El ambiente en la plantilla continúa igual; tras el empate con el Sevilla Atlético seguimos con el buen rollo en el vestuario. Ganar (al Xerez DFC) era necesario y ese triunfo llegó ante un rival complicado, y ahora nos toca seguir escalando” puestos en la clasificación.

El Decano tiene aún el reto de hacer un partido redondo y llegar a los minutos finales con todos resuelto, sin sufrir. “Los rivales salen a proponer igual que nosotros, no es algo que nos falte (un partido ‘perfecto’) ni a nosotros ni a ellos; salimos a jugar nuestro partido, a hacer lo que el entrenador nos pone durante la semana. Con el Burgos, en la Copa del Rey, sí hicimos un encuentro completo, pero esto es otra competición, otra categoría, y es distinto, es más física y a nosotros nos conviene jugar ante equipos más tácticos”, asegura Josiel Núñez.

El pasado fin de semana, al triunfo albiazul se le sumó un empate del líder Antequera, por lo que la distancia ahora es de cinco puntos: “Nuestro objetivo es tener lo más cerca posible el primer puesto y acabar la temporada ahí; ellos pondrán todo lo que tienen para ganar al igual que nosotros”, añade.

A nivel personal está cuajando una buena temporada y no le afecta la posible llegada de refuerzos en el mercado de invierno. “Llegué para esto (tener minutos) y se me están dando bien las cosas, espero seguir así. Durante el parón no sabemos los jugadores que van a llegar, miramos partido a partido, y los que lleguen serán bienvenidos”.