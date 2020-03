José Carlos: "No me gusta la opción de jugar a puerta cerrada, se pierde el encanto"

José Carlos Fernández ha sido uno de los refuerzos invernales del Recreativo de Huelva, aunque llevaba trabajando con el equipo desde la pretemporada. Lleva seis partidos con el Decano, dos en la etapa de Alberto Monteagudo, ambos como suplente (25 minutos ante el UCAM Murcia y 44 ante el Mérida), y cuatro con Claudio Barragán (titular en Don Benito con 83 minutos, suplente ante Sanluqueño con 27 minutos y Balona con 33, y jugando los 90 minutos en el último partido ante el Marbella).

Esta situación la está viviendo “como todo el mundo, metido en casa y poco más. Tenemos un plan de trabajo que nos realizó el preparador físico del club y hay que hacerlo todos los días para intentar mantener la forma”.

¿Es optimista respecto a la opción de que se vuelva a reanudar la liga? “Sí lo soy; nos han dado dos semanas, pero no se sabe nada con seguridad. Lo principal es la salud, pero tengo confianza en que se vuelva a jugar”.

La opción se volver a disputar encuentros a puerta cerrada “no me gusta, se pierde el encanto y el contacto con los aficionados, que es la base del fútbol”. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, dejó el martes abierta la puerta para jugar después del 30 de junio, que es cuando acaban los contratos de los futbolistas. “A mi no me importaría, aunque es algo inusual porque en teoría las pretemporadas comienzan a mitad de julio y habría que ir acortando plazos y se tendrían que cuadrar las fechas. No se sabe el tiempo que durará esto y no es lo que nos guste, sino lo que nos manden”.

Si se reanuda la competición habría que hacer una minipretemporada; además, el secretario técnico del club, Juan Antonio Zamora, comentó recientemente que le preocupa que los jugadores 'desconecten' por esta situación. “Está claro que no es lo mismo lo que está pasando ahora que un parón de Navidad o por vacaciones. Lo que queremos es que dure poco y que vuelva la rutina. Los jugadores perderemos parte de la forma porque no es lo mismo entrenarse en grupo y en la Ciudad Deportiva o en el Nuevo Colombino que hacerlo en casa, pero lo más importante es que se reanude la competición”.

En lo personal, el atacante albiazul estaba en línea ascendente. “La verdad es que encontraba bien; esto me corta la proyección que tenía, pero ahora es algo secundario”.

Hay plantilla para estar más arriba, pero hemos sido demasiado irregulares", se lamenta

José Carlos es una voz muy autorizada para analizar qué le ha pasado al Recreativo esta temporada, ya que convive y entrena con la plantilla desde el verano. “Si estamos en esta situación es porque hay cosas que no se han hecho bien, pero como la mayoría de los equipos. Al principio la trayectoria fue buena, pero luego llegó una mala racha en la que dábamos una de cal y otra de arena y fuimos demasiado irregulares, porque hay plantilla para estar más arriba. No se han hecho las cosas como esperábamos y ahora lo que queremos es que esto se reanude para acabar de la mejor forma posible y subir puestos en la clasificación”.

El riotinteño tira por la vía diplomática cuando se le pregunta por las diferencias entre los dos entrenadores que ha tenido el Recreativo: “Cada uno tiene su manera de trabajar y de ver el fútbol; Alberto Monteaguno no es ni mejor ni peor, y Claudio Barragán tiene su manera de entender el fútbol; ahora hay un nuevo técnico y estamos a muerte con él. ¿Si el equipo es más compacto en defensa? Bueno, el equipo tendrá cosas que no tenía antes y al revés, cada uno ver el fútbol a su manera”.

José Carlos firmó este mercado de invierno hasta final de esta temporada con renovación automática si juega un determinado número de partidos. “Ya veremos qué pasa en el verano; está claro que me gustaría seguir, pero hay que ver si el club quiere seguir contando conmigo, es algo secundario en estos momentos. Toca estar tranquilo y trabajar para conseguir los objetivos”.

¿Y ese objetivo es la permanencia o podría aspirarse a la 7ª plaza que permite jugar la próxima Copa del Rey? “En la circunstancia en la que estamos hay que ir poco a poco, aunque suene a tópico; quedan 10 partidos y ya veremos cómo se van dando los resultados si se reanuda la competición”.

Por último, espera que cuando todo vuelva a la normalidad “la afición siga con nosotros y continúe apoyándonos, porque es una parte fundamental”.