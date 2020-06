Las renovaciones de José Carlos y Ponce son los próximos objetivos del Recreativo

La secretaría técnica del Recreativo de Huelva no ceja en su empeño de formar el bloque de Claudio Barragán con tiempo suficiente para planificar la próxima temporada. Si el jueves a última hora el club cerraba la renovación de Nauzet, ahora los ojos están puestos en José Carlos y Ponce, dos futbolistas que el técnico albiazul ya conoce y con los que desea contar un nuevo año.

El centrocampista nacido en Minas de Riotinto llegó al Recre al comienzo de la temporada pasada, aunque la ocupación de todas las fichas séniors una vez cerrado el mercado estival le impidió participar sobre el terreno de juego. Aun así, el talentoso futbolista continuó a las órdenes de Alberto Monteagudo en los entrenamientos y en la ventana de fichajes de enero se unió a la plantilla con un contrato que finaliza el 30 de junio.

La relación contractual entre ambas partes traía consigo una cláusula que contemplaba la renovación automática por otro año más en función del número de partidos disputados. Sin embargo, la suspensión de la competición liguera a raíz de la propagación de la Covid-19 truncó los planes de un José Carlos que estaba siendo una de las pocas buenas noticias en un año desafortunado para el Decano.

Un mes y medio le bastó a José Carlos para demostrar que es un jugador de nivel para el Recreativo de Huelva. El talento no lo ha perdido pese a no haber tenido ritmo de competición durante los últimos meses y su visión de juego y gran toma de decisiones le hace un centrocampista muy apetecible para cualquier equipo de la categoría. Por ello, el club no quiere desaprovechar la oportunidad de contar con un jugador de tales características y trata de cerrar la renovación de un futbolista que ocupará una de las cinco fichas séniors restantes.

El de Minas de Riotinto hizo su debut ante el UCAM en La Condomina, aún con Alberto Monteaguado en el banquillo. No obstante, fue en Mérida cuando hizo gala de sus habilidades demostrando su gran nivel para la categoría. Su primera titularidad llegaba ya de la mano de Claudio Barragán ante el Don Benito, pero unas molestias le relegaron al banquillo en los encuentros posteriores, ante el Sanluqueño y la Balona. Antes de la suspensión de la competición, José Carlos pudo disputar sus primeros noventa minutos ante el Marbella, que llegaba como líder al Nuevo Colombino. En total el mediapunta ha participado en seis encuentros, dos de ellos como titular, sumando 291 minutos y viendo una cartulina amarilla.

El caso de Ponce difiere del de José Carlos. Este mediocentro onubense, que también puede desenvolverse como lateral, acerca posturas con el club, aunque está por definir su papel en el equipo. Por un lado, podría convertirse en futbolista de la primera plantilla con ficha sub 23, aunque desde el Recreativo de Huelva también se baraja la posibilidad de tener ficha del filial para liberar una sub 23.

El jugador de 20 años no pudo disfrutar de minutos en liga, pero sí que tuvo la oportunidad de mostrar su nivel en la Copa del Rey. Disputó los 90 minutos ante el Hércules en el José Rico Pérez, así como los 120 que se disputaron en el choque ante Osasuna en el Nuevo Colombino. En ambos encuentros cumplió y su desempeño demuestra que puede competir en el primer equipo.